Олимпийский комитет России выплатил МОК 15 млн долларов‍

Шорт-трек

Мужчины 500м, женщины 1000 м, мужская эстафета 5000 м

За кого болеть: Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова.

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Когда: 13.00 мск — мужчины, 13.15 мск — женщины.

13-й медальный день Олимпиады даст российским болельщикам мало причин для радости, так как шансы на медали есть только в одном виде.

Большой день предстоит мастерам шорт-трека. Сразу три комплекта наград будет разыграно на ледовой арене «Каннын», и в двух дисциплинах у России есть свои представители.

На дистанции 500 м в первом четвертьфинале побежит Александр Шульгинов, который отобрался в эту стадию со второго места в своем забеге.

Для выхода в полуфинал Шульгинову необходимо будет финишировать не ниже второго места.

К сожалению бронзовый призер Олимпиады на дистанции 1500 м Семен Елистратов не смог пробиться в 1/4 финала, финишировав третьим в предварительной стадии.

У женщин на дистанции 1000 м отлично проявила себя Екатерина Ефременкова, уверенно квалифицировавшаяся в четвертьфинал со второго места. Вторая российская спортсменка Софья Просвирнова не смогла пройти дальше стадии предварительных забегов.

Мужчины также пройдут финалы А и B в эстафете на 5000 м, но российской команды в этой дисциплине нет.

Биатлон

Женская эстафета 4х6 км

За кого болеть: Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина.

Когда: 14.15 мск.

Одни из самых зрелищных видов баитлона, эстафеты, пройдут без российских спортсменов, так как на Игры было допущено недостаточное количество россиян. Но в этом случае, помимо наслаждения красивой борьбой, российские болельщики смогут переживать за наших соотечественниц, выступающих за другие страны.

Больше всего шансов на награду у белоруски Дарьи Домрачевой, которая четыре года назад в Сочи завоевала бронзу именно в этом виде.

Сборная Белоруссии не причисляется к основным фаворитам, но в нужный момент девушки могут собраться и выстрелить.

Что касается сестры Антона Шипулина — Анастасии Кузьминой, то сборная Словакии не сможет побороться за медали, так как помимо Кузьминой, в команде нет спортсменок такого калибра.

Горные лыжи

Мужчины, слалом; женщины, комбинация

За кого болеть: Александр Хорошилов, Иван Кузнецов.

Когда: мужчины — 04.00 мск, женщины — 5.30 мск.

Единственный вид в горных лыжах, где россияне могут поболеть за высокие места соотечественников — специальный слалом.

Именно в этой дисциплине раскрылся в последние годы Александр Хорошилов, на счету которого есть победа и восемь мест на пьедестале почета на этапах Кубка мира.

Место в десятке сильнейших уже станет большим успехом для россиянина.

Побороться же за победу с феноменальным «технарем» Мареслем Хиршером из Австрии вряд ли у кого-нибуь получится.

Другие виды

В лыжном двоеборье состоятся командные соревнования, где сборная Германии готовиться выиграть уже третье золото в Пхенхчане.

Россия не смогла выставить четверку в этом виде, но это не связано с санкциями МОК — просто в стране нет двоеборцев.

Фристайлисты поборются в хаф-пайпе за награды, и это территория североамериканцев, которые очень любят экстремальные виды спорта.

Завершится женский олимпийский турнир. И по традиции в финальном матче сыграют сборные США и Канады. Американки только в 1998 году в Нагано стали олимпийскими чемпионками, а после этого верх неизменно брали канадки.

Керлинг

Женская сборная России по керлингу выбыла из борьбы за медали, завершив групповой турнир на предпоследнем месте. А у мужчин состоятся полуфиналы. В одном из них будет увлекательное североамериканское дерби между Канадой и США, а в другом сборная Швеции ждет своего соперника, который определится в дополнительном матче между Швейцарией и Великобританией.

Наше внимание будет устремлено на ситуацию с бронзовым призером в дабл-миксте Александром Крушельницким, чья допинг-проба дала положительный результат на печально известный мельдоний.

Крушельницкий отказался от слушания CAS по его делу, опубликовав специальное заявление, в котором признал, что формально антидопинговые правила были им нарушены, однако отверг умышленный прием запрещенных препаратов.

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Пришли обнадеживающие новости из МОК.

Олимпийский комитет России (ОКР), наконец, выплатил $15 млн комитету на развитие глобальной антидопинговой системы.

Напомним, что в числе многочисленных санкций против российских спортсменов, функционеров и чиновников, был пункт о необходимости выплатить указанную сумму в пользу борьбы с допингом.

Однако вопрос о снятии с ОКР санкций остается открытым, так как произошла неприятная ситуация с Крушельницким. И пройдут ли отечественные спортсмены под российским флагом на церемонии закрытия Игр, до сих пор неизвестно.

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