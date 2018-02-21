Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в CAS по делу о допинге

Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний выездной сессии Спортивного арбитражного суда (CAS), назначенной на четверг, 22 февраля.

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Заявление спортсмена предоставил агентству ТАСС глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«С того момента, как стало известно, что взятые у меня во время Олимпийских игр 12 и 13 февраля допинг-пробы дали положительный результат, мое главное желание — добиться правды, восстановить свое честное имя и доказать, что наша с Настей пара всегда выступала и побеждала честно.

Мне очень неприятно, что эта ситуация может поставить под удар весь российский спорт, ведь я прекрасно понимаю, какое сейчас внимание уделяется допинговой теме»,

— говорится в заявлении спортсмена.

Крушельницкий продолжает утверждать, что никогда не употреблял запрещенных веществ.

«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки», — написал керлингист.

Однако, как справедливо отметил Крушельницкий, две положительные пробы являются нарушением правил.

«Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов.

Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.

В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — говорится в сообщении.

Спортсмен настроен в дальнейшем отстаивать свою репутацию и искать доказательства своей невиновности.

«Я выполню сейчас предусмотренные регламентом требования, готов действовать в соответствии с процедурой.

Ну а дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства соей невиновности в нарушении антидопинговых правил.

От этого будет зависеть и последующее решение Международной федерации керлинга, в компетенцию которой входит определение сроков дисквалификации за допинговые случаи», — подчеркнул Крушельницкий.

Таким образом, Россия будет лишена бронзовой медали в дабл-миксте по керлингу, а Крушельницкому грозит двухгодичная дисквалификация.

Напомним, что супружеская пара Анастасия Брызгалова и Крушельницкий выиграли бронзовые медали в дебютном на Олимпиаде виде — смешанных парах по керлингу. Российский дуэт уступил в полуфинале команде Швейцарии, но одержал победу в матче за третье место над сборной Норвегии.

В воскресенье, 18 февраля, в допинг-пробе А Крушельницкого был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

Вскрытие пробы B было назначено на следующий день, а результаты объявили 20 февраля. Проба В также дала положительный результат на мельдоний.

Слушание выездной сессии CAS по делу Крушельницкого было назначено на 22 февраля, однако спортсмен от него отказался.

Делегация команды Олимпийских атлетов из России отрицает возможность осознанного и системного употребления допинга спортсменом.

«Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной.

Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается»,

— говорится в заявлении делегации.

Мельдоний был внесен Всемирном антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных препаратов осенью 2015 года. Действие запрета началось 1 января 2016 года.

В связи с этим возник крупный допинговый скандал с участием российских спортсменов, которые регулярно применяли препарат. В число временно отстраненных атлетов попали многие известные спортсмены, включая бронзового призера Пхенчхана в шорт-треке Семена Елистратова, фигуристку Екатерину Боброву и боксера Александра Поветкина. Однако позднее дисквалификация была отменена, так как

россиянам удалось доказать, мельдоний долго выводится из организма, и в допинг-пробах атлетов оказался препарат, принятый еще до начала действия запрета.

Единственной, кто пострадал от запрета мельдония, стала теннисистка Мария Шарапова, которая призналась, что принимала вещество, не зная о запрете, так как ее команда не проследила должным образом за рассылкой WADA. Шарапова была дисквалифицирована более чем на год до конца апреля 2017 года.

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