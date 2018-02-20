Американские СМИ потребовали отстранить хоккеиста Войнова от Олимпиады

Журналист Los Angeles Times поднял дискуссию о том, может ли российский спортсмен Вячеслав Войнов с продолжающимся условным сроком за домашнее насилие участвовать в Олимпиаде в Южной Корее, где сборная России в четвертьфинале вскоре сыграет с норвежцами.

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Легенды советского и российского хоккейного спорта рассказали, чего ждут от предстоящего матча, и прокомментировали шумиху в прессе вокруг российских спортсменов.

— Стало известно, что соперником России по четвертьфиналу на Олимпиаде будет Норвегия. Что можно ожидать от соперника и от матча в целом?

Андрей Разин, бывший центральный нападающий ЦСКА:

Я думаю, от соперника не стоит ждать чего-то особенного.

На сегодняшнем матче норвежцы выложились, показали себя, наверное, даже выполнили тот максимум, на который способны. Попадание в четвертьфинал для Норвегии праздник. Завтра они выйдут на лед раскованные, но уставшие. Наши при хорошей отдаче разгромят их не меньше чем в пять шайб.

Александр Волчков, чемпион мира:

То, что сборная России выйдет в полуфинал — это очевидно.

Другого варианта просто быть не может.

Виктор Жлуктов, олимпийский чемпион 1976 года: Сборная Норвегии в качестве соперника лучше, чем словенцы. Сейчас будет новая игра, новые условия, на которые сборной России нужно настроиться.

— У хоккеистов был выходной день, потому что они прошли в четвертьфинал напрямую, а норвежцы вынуждены были играть дополнительный матч. Скажется ли это на результате?

А. Р.: В первую очередь на результате матча скажется разный уровень подготовки команд.

Российская сборная на голову выше соперника.

И дело не только в уровне мастерства, но и в физическом состоянии спортсменов. Норвежцы сегодня выплеснули очень много эмоций, завтра их просто не хватит на всю игру.

А. В.: Не думаю, что отсутствие отдыха у норвежцев или выходной день у нашей сборной как-то повлияют на исход игры. Уровень наших и норвежских игроков не сопоставим. Не имеет значения, кто когда играл, а кто отдыхал.

Победа в этом матче будет за Россией в любом случае.

В. Ж.: Возможно, усталость норвежцев скажется на результате будущего матча. Игра со Словенией их порядком вымотала. В четвертьфинале с нашими хоккеистами им придется тяжело, тем более, сборная России — сильный раздражитель, а наши будут биться до последнего.

— Накануне игры на вылет стало известно, что американские СМИ требуют отстранить от Олимпиады защитника Вячеслава Войнова. Оказалось, условный срок спортсмена за домашнее насилие над женой закончится только в июле 2018 года. Случайно ли, что частная жизнь спортсмена вскрывается именно во время Олимпиады?

А. Р.: Это, скорее, обычный инфоповод. Ну нужно было журналистам что-то написать, поэтому они и вспомнили давнюю историю. Сейчас вообще какое-то затишье в хоккейных новостях, везде скандалы, а у нас гладко. Наверное, не о чем писать больше, вот и пытаются как-то подогреть интерес к хоккею.

Войнову просто не стоит обращать на скандал внимания, лучше абстрагироваться от лишней информации и продолжать играть.

А. В.: Возможно, это как-то связано с политикой. Сейчас СМИ могут очернить любого спортсмена.

В. Ж.: Конечно не случайно! Но, в то же время, на что рассчитывают журналисты, пускающие подобные темы?

МОК допустил спортсмена до Олимпиады, больше никаких вопросов быть не должно.

Неважно, что пишут и чего пытаются добиться американские СМИ. На заборе можно написать все, что угодно, так же и в случае со скандалом по поводу Войнова.

— Упоминание этой темы — очередная провокация в сторону российских спортсменов?

А. Р.: Мне кажется, что данная тема больше связана с журналистами и СМИ, а не с политикой. Такие новости пишутся для болельщиков, которые сидят в интернете и обсуждают всех вокруг. Я болею за сборную, хочу, чтобы она победила на Олимпиаде, а лишние подробности личной жизни спортсменов меня не интересуют.

А. В.: Да, скорее всего, это провокация.

Американские СМИ уже не знают, что написать о нас. Честно говоря, вмешательство в спорт каких-то околополитических течений порядком надоело.

Все делается для подрыва авторитета федерации хоккея и всей российской сборной. Я считаю, что какие-то моменты из частной жизни спортсмена не должны влиять на его спортивную карьеру.

В. Ж.:

Про ситуацию со скандалом можно сказать так: собака лает, караван идет.

В матче Россия – США наши выиграли со счетом 4:0. Может, американские СМИ теперь за это мстить пытаются. Провокации есть, надо просто быть к ним готовыми.

— Подрывают ли подобные скандалы, включая положительную допинг-пробу керлингиста Александра Крушельницкого, дух и волю к победе наших спортсменов? Может ли это как-то отразиться на результатах?

А. Р.:

Войнов за этот случай уже поплатился карьерой в НХЛ.

Думаю, он миллион раз успел пожалеть о случившемся, извлек урок, в отличие от Михаила Анисина, например. Войнов — спортсмен уровня олимпийской сборной, жаль, что сейчас опять поднимается эта тема. А на результатах соревнований отразится прежде всего профессионализм игроков, а не то, что о них говорят.

А. В.: Думаю, все скандалы вокруг нашей сборной на Олимпиаде в Корее не могут негативно отразиться на результатах. Даже наоборот, это должно подстегивать спортсменов, вселять в них силы для борьбы за медали.

В. Ж.: Что касается допинга — официального вердикта еще никто не вынес. К тому же,

мельдоний никак не может помочь керлингисту улучшить результаты, это маразм.

Пока нужно просто ждать решения WADA. Ситуация со скандалами, конечно, повышает нервозность среди спортсменов и болельщиков. Члены сборной должны понимать, что, раз они дали согласие на участие в этой Олимпиаде, можно ждать любого подвоха. Если ты — профессионал, то не станешь обращать на слухи и провокации внимание.

Надеюсь, все сплетни вокруг российской сборной только добавят спортивного азарта нашим ребятам.

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