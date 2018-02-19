Российские хоккеистки уступили Канаде в полуфинале Олимпиады-2018

— Какое впечатление оставила игра?

— Несмотря на счет, у нас многое получалось. В начале матча все пошло хорошо, но затем ход игры перевернулся, и нам не повезло.

Если бы реализовали свои моменты, возможно, все сложилось бы несколько по-другому.

— После атаки вашей команды шайба не залетела в канадские ворота при счете 0:1...

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— Мне кажется, случись тогда гол, течение матча пошло бы иначе.

— Россия пропустила по шайбе в начале каждого из трех периодов. Расслабленность после выхода на лед?

— Считаю, это просто стечение обстоятельств. Соперницам немного повезло. Конечно, у нас были ошибки, но... Как-то так получилось.

— Вы совсем грустны...

— Потому что хотелось большего – выиграть и пройти дальше. Что ж, в матче за бронзу вытащим из себя все запасы, которые накопили.

— Канаде вы дважды проиграли по 0:5. Какая встреча удалась россиянкам лучше?

— Конкретно свою игру сравнить не могу, поскольку в первый раз вышла всего на три смены. А в целом команда сегодня действовала, конечно, лучше.

В играх с такими противницами ты неизбежно растешь как игрок, закаляешься.

— В теории понимаете, как нужно противостоять канадкам?

— Они непредсказуемые соперницы, но если мы начнем их прессинговать, станут теряться. Тогда, может, что-то и получится.

— Несколько раз они пихались, лезли в драку. Почему наши хоккеистки не отвечали?

— Потому что нам не нужны лишние удаления. Меньшинство – это потенциально пропущенная шайба. Мы пытались себя сдерживать.

— Есть надежда, что матч с финками за бронзу сложится веселее, чем на групповой стадии (1:5)?

— К сожалению, не могу ответить. Как пойдет...

— В чем преимущество ближайших оппонентов?

— Сложно оценивать чужие качества.

На мой взгляд, финки действуют чуть-чуть быстрее нас, у них хорошие передачи. Чувствуется, что стараются строго придерживаться выбранной тактики.

Мы неплохо уже ее знаем, но пока все чего-то не получается.

— В четвертьфинальном матче против швейцарок вы впервые поразили ворота на Олимпиаде. Эмоциональный момент?

— Это невозможно описать или объяснить словами. Такое надо почувствовать самому. Признаюсь, уже не помню момент с голом.

— У вас постоянно игры да тренировки. Олимпийскую атмосферу хоть успели прочуствовать?

— Гуляем, все смотрим. Были на церемонии открытия. Вот тогда накатило: вау, ты — на Олимпиаде!

Даже не верилось, ведь это была мечта с детства — и так осуществилась. Невероятные ощущения.

— Не замерзли во время парада?

— Холод не ощущался, потому что глаза разбегались и эмоции переполняли.

— А на встречу с Томасом Бахом ходили?

— С кем?

— С президентом МОК.

— Не знаю, не слышала.

— Какие соревнования смотрите помимо хоккея?

— Болеем за шорт-трек, коньки и керлинг. Фигурное катание, естественно. Стараемся смотреть соревнования по максимуму.

— Олимпийская деревня и организация быта оказались такими, как вы и предполагали?

— Я вообще ничего не предполагала! Что будет, то будет — так думала. Ничего сверхъестественного и не ждали. Все устраивает.

— В будни чемпионата страны сложно будет вернуться после олимпийского праздника спорта?

— Мне кажется, у нас пока уровень ниже. Значит, там попроще будет.

Вообще я ощущаю, как прогрессирую здесь, на Играх. Появляется уверенность, новые мысли о том, какое действие предпринять в конкретном эпизоде.

Пытаюсь учиться всему новому.

— Вы родом из небольшого нефтедобывающего города Мегиона, что в ХМАО. С родины уже звонили?

— Конечно, поздравляли. Многим еще не ответила — очень много сообщений пришло на телефон. Поздравляли и с фактом дебюта на Играх, и с проходом в полуфинал. Лично мне очень почетно выступить на Играх, но кроме участия очень хотелось и показать результат. Перед игрой со Швейцарией мы провели внутрикомандное собрание, можно назвать это так.

Собрались все вместе, обсудили командные действия и договорились играть не порознь, а сообща.

— Каково это, кстати: дебютировать на Олимпиаде в 18 лет?

— Когда только приехали, я ничего такого не осознавала. Ну, турнир и турнир. Только потом начало доходить, стала понимать значимость момента. Чтобы доказать свое право на место в составе, всегда пытаюсь выкладываться на самый максимум.

— К слову, в первых играх вам предоставляли немного игрового времени, зато дальше тренеры стали доверять больше...

— Наверное, из-за того, что выходила и доказывала: я могу играть.

— Как вы, кстати, попали в хоккей?

— Была гиперактивным ребенком, поэтому попала в спортивный класс. Там были хоккеисты — ну и я свою жизнь связала с этим видом спорта.

— Вы долго выступали в команде с ребятами. Полезный опыт?

— Да, ведь в хоккейном плане они развиваются быстрее. Быстрее думают, скорости у них выше. Считаю, ты растешь, даже когда проводишь с мальчиками товарищеские игры.

Лидер российской команды Анна Шохина, еще в первом периоде получившая сильный удар клюшкой по горлу, в свою очередь осталась недовольна судейством.

— Как расцените эпизод, когда канадка попала вам клюшкой по горлу?

— Думала, что будет удаление, но судьи смотрели в другую сторону. Наверное, они сегодня им помогали. Вот зачем – непонятно.

— Часто судьи помогают канадкам?

— На повторе с камеры было видно, что это чистое удаление.

Если кто-то смотрел матч США – Финляндия, то же самое было с финнами. Судьи помогали США.

— Били намеренно?

— Не знаю, может быть и случайно.

— Чем отличается этот разгром от предыдущего, в группе?

— Сегодня мы сыграли лучше, чем в группе. Попробовали действовать активно. Создали много опасных моментов. Если бы забили в пустые, многое стало бы по-другому.

— На вас давит тот факт, что за всю историю Олимпиад Россия ни разу не забивала канадкам?

— Честно говоря, даже не знала об этом.

— Держали в голове матч за третье место?

— Нет, мы силы мы не экономили. Отдохнем теперь, время есть.

— Что нужно сделать, чтобы завоевать бронзу?

— Очень важно забить первыми. Тогда они будут по-другому смотреть, бояться. Надо с самого начала все взять в свои руки.

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