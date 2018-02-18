Почему МОК подозревает российского керлингиста в употреблении допинга

Лыжные гонки

У российских болельщиков уже вошло в привычку праздновать медали лыжников в Пхенчхане. Более того, перед стартом мужской эстафеты мало кто сомневался, что наши ребята поборются за пьедестал почета.

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Так и произошло — российский квартет с первых же метров дистанции четко обозначил свои претензии на медали и на протяжении всех 40 километров вел борьбу в лидирующей группе.

Особенно удались два первых этапа классическим стилем.

Сначала Андрей Ларьков, выступивший забойщиков, завершил этап рядом с основными соперниками, а принявший эстафету у Ларькова Александр Большунов и вовсе пролидировал весь свой этап, создав внушительный отрыв в 32 секунды от грозных норвежцев.

Но викинги не особо переживали из-за полуминутного отставания, так как изначально сделали ставку на два последних этапа коньковым ходом, на которых пробежали олимпийские чемпионы Пхенчхана Симен Крюгер и Йоханнес Клэбо.

Крюгер мощно начал свой отрезок и на восьмом километре этапа догнал Алексея Червоткина, который что есть силы сопротивлялся, но побороть чемпиона в скиатлоне так и не смог. В итоге после третьего этапа Норвегия не просто вырвалась вперед, а смогла вместе с французами оторваться от россиян на 16 секунд.

Завершал гонку за Россию бронзовый призер разделки на 15 км Денис Спицов. Он вошел в нужный ему ритм и начал постепенно выбирать отставание от Клэбо.

Уже за 3,3 км до финиша эстафеты Спицов догнал норвежца, и дуэт лидеров своей слаженной работой сбросил француза Адриена Бакшайде.

Спицов уже сделал большое дело, догнав Клэбо, однако норвежец лишний раз показал, что на сегодняшний день является лучшим финишером мира. Примерно за километр до конца гонки Клэбо предпринял сумасшедшее ускорение на подъеме и отцепил от себя Спицова, а на стадион уже выкатывался в гордом одиночестве и смог даже финишировать с норвежским флагом в руках. Спицов проиграл Клэбо чуть более девяти секунд и завоевал для своей команды серебряную медаль. Команда Франция замкнула тройку сильнейших.

Фристайл

Еще один вид, где мы рассчитывали на медали — дисциплина фристайла акробатика. В финал соревнований квалифицировались сразу два российских спортсмена — Илья Буров и Павел Кротов, причем Буров отобрался с лучшим результатом.

Слабая надежда на первое российское золото была, однако в соревнованиях такого уровня соперники не дремлют, и многие, кто набрали далеко не лучшую сумму баллов в квалификации, в решающем старте значительно прибавили.

Олимпийским чемпионом в лыжной акробатике стал украинец Александр Абраменко, получивший от судей 128,51 балла.

Серебряный призер Цзя Цзунян из Китая проиграл победителю всего 0,46 балла.

Бронзовую награду завоевал Буров, получив на чытере балла меньше, чем в квалификации. Однако отрыв двух лидеров от россиянина был настолько велик, что даже повторение квалификационного результата не позволило бы Бурову подняться на более высокую ступень пьедестала почета. Россйиский атлет получил 122,17 балла.

Кротов завершил соревнования на четвертой позиции, но уступил своему соотечественнику19 очков.

В дисциплине слоупстайл также разыгрывались медали, однако в этом виде фристайла россияне не выступали. Очередное золото принес Норвегии Эйстейн Бротен, серебро завоевал Николас Гэппер из США, а бронзу — канадец Алекс Болье-Маршан.

Биатлон

В мужском масс-старте по биатлону многие болельщики во отсутствие россиян ждали дуэли Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё, однако она продлилась лишь до второй стрельбы, на которой норвежец допустил три промаха.

Надо отметить, что и в скорости Бё был не похож на себя и проиграл многим спортсменам на лыжне, чего очень давно не случалось с «рыжим».

Победу отпраздновал Фуркад, который промахнулся дважды, но опередил норвежца на минуту и двадцать секунд.

Серебряную медаль выиграл представитель Германии Симон Шемпп, а тройку сильнейших замкнул «викинг» Эмиль Хегле Свендсен.

Бё-младший пришел к финишу лишь на 16-м месте.

Конькобежный спорт

На конькобежном овале женщины выясняли отношения на дистанции 500 м. Если вся Корея с замиранием сердца следила за двукратной олимпийской чемпионкой и рекордсменкой мира Ли Сан Хва, то российские болельщики надеялись на чудо в исполнении Ангелины Голиковой.

К сожалению, чуда не случилось, и Голикова показала седьмой результат — 37,62 секунды.

А олимпийской чемпионкой на самой короткой дистанции к огромному разочарованию трибун стала японка Нао Кодаира, установившая новый олимпийский рекорд — 36,94.

Она же стала единственной спортсменкой, кто смог выбежать из 37 секунд.

Ли Сан хва пришлось довольствоваться только серебром, а бронзу завоевала представительница Чехии Каролина Эрбанова.

Горные лыжи

В горных лыжах сввое второе золото Игр выиграл австриец Марсель Хиршер, быстрее всех преодолевший два спуска в слаломе-гиганте. Серебряный призер Хенрик Кристофферсен из Норвегии проиграл Хиршеру более секунды. Бронзовая медаль досталась французу Алексису Пинтюро.

Единственный российский участник Иван Кузнецов не смог финишировать в первой попытке.

Керлинг

К сожалению не обошлось без допингового скандала с участием российских спортсменов.

В СМИ появилась информация, что у бронзового призера Игр в дабл-миксте по керлингу Александра Крушельницкого в допинг-пробе обнаружен мельдоний.

История получилась крайне запутанной, так как президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев позже заявил, что никакого официального подтверждения наличия мельдония в допинг-пробе Крушельницкого еще нет.

Вскрытие пробы Б российского спортсмена назначено на раннее утро по корейскому времени.

Хоккей

Сборная России еще днем ранее выиграла квартет B на олимпийском турнире, однако групповой этап завершился сегодня, и стало известно, кто может стать соперником россиян в четвертьфинале.

Подопечные Олега Знарка сыграют с победителем матча Словения — Норвегия.

Медальный зачет

В неофициальном медальном зачете Игр произошло большое изменение — сменился лидер. Норвегия, которая в этот день завоевала два золота, догнала по количеству наград высшей пробу Германию, но по количеству серебряных медалей опережает немцев. Норвегия (9-9-8) и Германия (9-5-4) намного оторвались от ближайших преследователей голландцев (6-5-2).

Россия (0-3-8) опустилась еще на одно место в таблице, хоть и добавила в копилку серебро и бронзу.

Теперь команда «Олимпийских атлетов из России» занимает 20-е место. Правда, по количеству медалей (11) наши соотечественники находятся на пятой позиции, уступая Норвегии, Германии, Канаде и Голландии.

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