Россиянин Буров взял бронзу в лыжной акробатике

— За счет чего Буров и Кротов достигли такого результата?

— В первую очередь, за счет упорства. Ну и опыт выступления на Играх сказался, конечно. В Сочи у них не очень сложилось, потому что ребята дебютировали. В Пхенчхане-2018 у Ильи и Паши уже имелся психологический задел.

В техническом плане все элементы были на хорошем уровне. Главным было не перенервничать.

Вот обладателю Кубка мира Максиму Бурову психологической устойчивости и не хватило. Для него это первая Олимпиада.

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— Младший Буров не справился с нервами?

— Где-то немножко дернулся... Вообще я всегда считал, что с нервами у него все в порядке. Однако здесь все же другой уровень.

— Показалось, что Бурову-старшему судьи несколько занижали оценки...

— Не только Илье, а всем нашим спортсменам. «Придерживали» нас, но при всем при этом мы боролись.

— Почему так происходит? В жюри есть россиянин Петр Князев.



— Он один. Судил объективно, как оно есть.

Но ведь кроме него работают еще четыре судьи. Я всегда считал, что если нас засуживают, значит, боятся и уважают.

Наше дело работать, не обращая внимания.

— Утром у вас были предчувствия насчет выступления подопечных?

— Особо нет, но приходилось отвлекать себя. Уже ночью прокручивал в голове все комбинации наших элементов. Старт у нас вечером, так что весь день неизбежно приходится ходить с мыслями о событии. Случается, атлеты на этом и погорают.

— Буров и Кротов прыгали на максимуме во всех трех попытках или сохранили все самое лучшее на главный финал?

— Нет, работали по запланированной программе, она у них стабильная. Единственное, к Олимпиаде мы, конечно, могли усложнить программы.

Однако и Паша, и Илья год назад получили серьезные травмы. Потом долго восстанавливались.

По сути, потеряли сезон, так что времени на реализацию задумок нам не хватило. Впрочем, имеющаяся программа тоже вполне конкурентоспособна.

— Если бы прыгавший последним китаец Цзя Чжунян упал, Кротов также с падением занял бы третье место. Что думали в кульминационный момент?

— Спортсменам всегда говорю: да, хочется переманить везение на нашу сторону. Но на Бога надейся, а сам не плошай. Не соверши Паша ошибку, все было бы возможно. Естественно, выиграй Кротов бронзу, а Илья серебро, я был бы еще счастливее. Однако получилось так, как получилось.

— Для России это первая медаль в лыжной акробатике с 2006 года. Какие у вас сейчас эмоции?

— Ощущение удовлетворенности своей работой. И гордость за воспитанников, сумевших реализовать свои способности. Мы доказали, что наш труд не пропал зря.

— Кротов и Буров еще не исчерпали свой потенциал?

— Нет. Думаю, к Олимпиаде в Пекине мы подготовим более сложные программы.

— Какие ребята по характеру, с кем работать проще?

— Илья более покладистый. Упрямый, не без этого, но рабочий. Паша — более эмоциональный. Случается, резко реагирует.

С ним общение приходится выстраивать в другой форме. К тренировкам и соревнованиям тоже подвожу его по-особому.

С Кротовым приходится лавировать как психолог. С Ильей легче, конечно. Он открытый.

— В ожидании прыжка Цзя Чжуняна наши ребята стояли в обнимку с украинцем Александром Абраменко. Акробатов политика не поссорила?

— Во фристайле, да, я думаю, и во всем спорте, не существует границ между странами.

Скажем, пишут, что канадцы к россиянам плохо относятся. Конкретно в нашей дисциплине ничего подобного нет и близко.

Мы все здороваемся, обнимаемся. У нас все друг друга знают, все общаются. Не бывает, чтобы кто-то отвернулся от другого.

— Благодаря бронзе Буров теперь возвысится над остальными акробатами?



— Для меня нет. Своим воспитанникам говорю: даже если выиграешь Олимпиаду, я буду прислушиваться к твоему мнению, но выводы все равно продолжу делать сам.

Так что для меня они все равны. Сегодня успех пришел к одним, завтра постараются другие.

— Как вообще выросла такая сильная команда акробатов?

— Все четверо атлетов, защищавших честь нашей страны на Играх, — братья Буровы, Кротов и Стас Никитин, — родились в Ярославле, начинали в тамошней школе фристайла, а выступают за Московскую область по параллельному зачету. Можно сказать, два этих региона подняли команду.

— Ребята изначально занимались спортивной акробатикой?

— Да, а я их там тренировал. Затем все вместе перебрались во фристайл.



— Как много времени прошло между началом вашей работы и олимпийским пьедесталом?

— С момента перехода Паши и Ильи в лыжную акробатику и до сегодняшнего выступления — десять лет. У Максима со Стасом — лет шесть-семь.

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