Почему российские хоккеисты разгромили Словению на Олимпиаде

Сборная России по хоккею правильно отреагировала на неудачный старт на зимних Олимпийских играх — 2018. Неожиданно уступив словакам (2:3), подопечные Олега Знарка на следующий же день уничтожили другого соперника — команду Словении (8:2).

Счет практически соответствовал тому, с которым менее недели назад российские хоккеисты расправились в товарищеском матче с Южной Кореей (8:1).

И это при том, что словенцы пребывали в приподнятом боевом настроении после победы в первом туре группового этапа над США: проигрывая 0:2, подопечные Кари Саволайнена сумели перевести дело в овертайм и забросить решающую шайбу (3:2).

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Однако «Красная машина» ко второму матчу собралась и показала тот уровень игры, который должна была демонстрировать с первой секунды на Олимпиаде. Этого оказалось достаточно, чтобы снести словенцев с площадки.

В интервью «Газете.Ru» внезапное преображение отечественных хоккеистов прокомментировал экс-нападающий московского ЦСКА и питерского СКА Александр Волчков, участвовавший в матчах знаменитой Суперсерии 1972 года против канадских профессионалов.

«В сегодняшнем матче со Словенией было очевидно, что наши хоккеисты одержат победу. По-другому и быть не могло.

Словения — не тот соперник, которому наша сборная могла бы проиграть, —

безапелляционно заявил эксперт. — Первое поражение на предварительном этапе Словакии? Его вообще не нужно никак рассматривать, равно как и сегодняшнюю победу.

Это предварительные игры, и они абсолютно ни о чем не говорят. По их результатам не стоит делать выводов».

Волчков также отринул идею о том, что матч со словаками начался для сборной России непросто, несмотря на то что Сергей Мозякин и Илья Ковальчук сумели отличиться только на предпоследней минуте первого периода.

«То, что наши хоккеисты забили лишь в конце первой трети матча, не играет роли.

Игра состоит из 60 минут, поэтому нет разницы, когда команда откроет счет», — резонно отметил бывший нападающий.

По поводу заключительного матча группового этапа Олимпиады, в котором нашей команде предстоит встретиться с США, Волчков сказал следующее:

«В следующий раз сборная сыграет с американской командой, и вот к этому матчу спортсменам следует подготовиться, но, опять же, это будет лишь предварительный этап.

Возможно, сейчас нужно не тратить силы, а сосредоточиться на победе в финальных, решающих матчах», — заключил эксперт.

Отметим, что шансы попасть в четвертьфинал турнира будут абсолютно у всех сборных — даже у занявших последнее место в группе. Разница лишь в том, что три победителя своих квартетов и лучший коллектив со второго места сразу отправятся в 1/4 и будут иметь на один день отдыха больше, в то время как остальные сыграют в дополнительном квалификационном раунде.

Возвращаясь к оценке игры сборной России против Словении, своим мнением об этом матче в интервью «Газете.Ru» также поделился бывший нападающий столичного ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин.

«Во время первого периода чувствовалась скованность наших ребят, но было видно, что словенцы намного слабее российских хоккеистов.

Соперники играли от обороны, как и словаки, но уровень нашей сборной куда выше, и она была настроена на игру намного лучше. Стоило российским спортсменам открыть счет, они раскрепостились и дальше все пошло как по маслу, — отметил Разин. — Ребята сумели не совершить тех ошибок, которые возникли во время матча со словаками. Тогда игра просто перевернулась с ног на голову».

В целом эксперт довольно высоко оценил уровень хоккея в исполнении «Красной машины».

«Конечно, сегодня победа нашей сборной доставила много положительных эмоций и болельщикам, и самим игрокам. Многие отличились полезными действиями: кто-то забил, кто-то отдал, работа была четкой и слаженной.

Мы увидели хорошие позиционные атаки, большинство спортсменов работало.

Очень хорошо проявили себя игроки в обороне. Сегодня, я думаю, ребята поспят, отдохнут и спокойно подготовятся к предстоящей встрече с американцами».

Грядущее противостояние с США Разин рассматривает в основном в контексте приобретения уверенности в себе.

«Чего-то сверх возможностей российских хоккеистов от матча с США ждать не стоит.

Хочется опять же получить удовольствие от игры и положительные эмоции в случае победы. Нужно, чтобы наши ребята выиграли, почувствовали игру, как это было сегодня.

Удачный матч против словенцев в большей степени зависел от запредельного настроя хоккеистов: это было видно по тому, как радовались ребята первым голам, особенно Мозякин и Ковальчук. Хорошо, что многие ребята отличились, это придаст им уверенности на будущих играх», — подытожил Разин.

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