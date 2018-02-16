Тренер Спицова: с моей поддержкой лыжник бы взял медаль и в скиатлоне

К экватору седьмого официального дня Игр-2018 сборная России сумела пополнить свою копилку сразу двумя медалями — скелетонист Никита Трегубов принес «Олимпийским атлетам из России» серебро, тогда как лыжник Денис Спицов стал третьим в гонке на 15 км вольным стилем.

Любопытно, что пять дней назад Спицов остановился в шаге от пьедестала в скиатлоне, заняв обиднейшее четвертое место.

В таких случаях у многих спортсменов случается ментальный провал, и на ближайшие старты у них не хватает эмоций — однако Денис справился с эмоциями и в результате все-таки стал олимпийским призером Пхенчхана.

Реклама

Личный тренер спортсмена Юрий Бородавко, комментируя в интервью «Газете.Ru» медаль своего подопечного, выразил мнение, что будь он рядом со Спицовым перед скиатлоном (Бородавко не был приглашен на Игры-2018), на пьедестал Денис попал бы и по его итогам.

«Думаю, если бы у меня была возможность поддержать его перед первой гонкой, вовремя подсказать, ободрить, сделать замечание, то он бы не пропустил вперед ни Симена Крюгера, ни Мартина Сундбю, ни Ханса Холунда.

Но это уже произошло, додумывать и предполагать можно все, что угодно. Случилось так, как случилось. Мы сейчас смотрим вперед, надеемся на будущие гонки, у молодого спортсмена все впереди, он себя еще проявит.

Поддержка тренера на соревнованиях такого уровня всегда важна», — сказал Бородавко.

«А так, конечно, четвертое место для него было большой радостью, — продолжил наставник.

— Он вообще осознал свою «деревянную» медаль только после гонки, оставшись в номере наедине с собой.

Четвертое место вселило в него определенные надежды, дало хороший толчок. И вот сегодня он завоевал бронзовую медаль в борьбе с очень сильными соперниками».

Тренер спортсмена также подчеркнул, что какого-то медального плана на эту Олимпиаду у них не было.

«Конечно, когда 21-летний спортсмен в первый раз едет на Олимпийские игры, в душе у него есть заветная мечта, о которой он никому не говорит. Но от мечты до ее реализации очень большое расстояние. Денис уже делает успешные шаги к своей цели», — заявил тренер.

Поздравить своего подопечного с победой у Бородавко не получилось.

«К сожалению, я нахожусь сейчас не на Олимпиаде, не рядом с Денисом. Общался с ним только по телефону, а после сегодняшней гонки до сих пор не могу его поздравить — он занят награждением. Это все приятные хлопоты, я очень рад за него»,

— заключил специалист.

Примечательно, что на данный момент именно сборная России по лыжным гонкам, столь сильно обескровленная работой Международного олимпийского комитета (МОК), принесла стране наибольшее количество наград Пхенчхана — ранее бронзовые медали также завоевали Александр Большунов и Юлия Белорукова.

Говоря об успехах российских лыжников в Южной Корее, Бородавко выразил сожаление в связи с тем, что многих лидеров в Пхенчхан не пригласили. При этом он отметил, что те спортсмены, которые все-таки отправились на Игры-2018, подготовились к ним добросовестно.

«Радостно, что эти ребята смогли реализовать себя, не спасовали, а собрались и мобилизовались, старались показать достойные результаты», — сказал он.

По мнению эксперта, медалей также можно ждать от фигуристок в одиночном катании.

«Мы будем рады любой медали в разных видах спорта, —

— считает тренер. — Абсолютно не важно, кто ее принесет. На Олимпийских играх спортсменов действительно объединяет командный дух, становится без разницы, в каком виде спорта кто принес медаль. Главное, чтобы у наших ребят было как можно больше наград».

Вторую медаль в пятницу сборной России, как уже было сказано, принес скелетонист Никита Трегубов. По сумме четырех попыток он показал результат 3 минуты 22,18 секунды.

Стоит отметить, что многие эксперты прочили место в тройке латвийцу Мартинсу Дукурсу, на Олимпиаде в Сочи взявшему серебро. Однако на соревнованиях в Пхенчхане спортсмен провалился, оставшись без наград, что некоторые связали с излишней вовлеченностью скелетониста в процесс лишения золота россиянина Александра Третьякова, чемпиона Игр-2014 (несложно догадаться, кому бы эта медаль в итоге досталась).

Тренер сборной России по санному спорту Виктор Кнейб в интервью «Газете.Ru» назвал вопрос о причинах неудачи Дукурса «сложным и глубоким».

«Я не имею права комментировать, потому что я так же, как и большинство российских специалистов, не знаю до конца всю ситуацию. Конечно, нам легко говорить со своей стороны — со стороны России. Да, мы здесь в роли жертвы, но, скорее всего, там намного все глубже.

Но, естественно, мы рады, что с наших спортсменов сняли такие чудовищные обвинения в виде пожизненной дисквалификации», — сказал специалист.

Отвечая на вопрос о возможных следующих олимпийских призерах из России, тренер выразил мнение, что «тот, у кого есть воля в победе, тот и проявит себя».

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».