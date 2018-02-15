Репилов: Павличенко и Демченко надо сесть и поговорить

Еще совсем недавно в санях можно было прогнозировать три олимпийские медали. Судите сами: Татьяна Иванова – многократный призер чемпионатов мира, Роман Репилов, несмотря на молодость, не сильно уступает ей в регалиях, уже имея в коллекции еще и «Хрустальный глобус» за выигрыш общего зачета Кубка мира. Наконец, Семен Павличенко – победитель ЧМ-2015 и трехкратный чемпион Европы.

Надо ли напоминать, что в эстафете Россия почти никогда не остается без призовых мест, поскольку и двойки наши кое на что способны.

Казалось, командную гонку ввели в олимпийском цикле после Ванкувера—2010 специально для России. Ровный состав практически позволял гарантировать здесь медаль, даже если у атлетов вдруг не пошло в личных турнирах. Однако последние события серьезно изменили диспозицию.

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После недопуска в Пхенчхан-2018 Ивановой у нас сильно просели женщины. 15-е место место Екатерины Батуриной несколькими днями раньше – это, мягко говоря, низко. Но альтернативы не оставалось: россияне привезли в этом виде программы лишь одну участницу.

Помимо Батуриной и парного экипажа Александр Денисьев / Владислав Антонов (11-я позиция в среду) тренерский штаб во главе с Альбертом Демченко заявил в эстафету Репилова.

Его конкурент за место в составе Павличенко накануне был отправлен домой без объяснения причин.

Как рассказал сам спортсмен, ему просто отправили на мейл электронный билет до Москвы – и попросили убираться восвояси.

По его же словам, Демченко и руководство федерации наотрез отказываются с ним общаться. Толком не объяснили ситуацию и журналистам: оставалось лишь строить предположения.

Отправной точкой к конфликту, по всей видимости, послужили резкие высказывания Павличенко после неудачного выступления в одиночках. Один из фаворитов Олимпиады тогда завалил первую же попытку, превратив оставшиеся три в пустую формальность. Лишь 14-е место на, возможно, главных соревнованиях жизни – такое ни Семену, ни тренерам не могло присниться и в страшных снах.

В беседе с прессой затем Павличенко пожаловался на обиду со стороны Демченко.

Наставник, мол, в последние месяцы задвигал одного из своих лидеров в пользу собственного ученика Репилова.

Если верить опального спортсмену, специалист заставлял его обкатывать новые сани для более юного партнера по команде. Самому же Павличенко якобы приходилось довольствоваться инвентарем по остаточному принципу.

Наверное, беспрецедентный во время Игр конфликт должен был гасить тот, кто опытнее и, сформулируем так, мудрее. В общем-то Демченко и принял решение – избавить команду от присутствия Павличенко.

По словам Семена, в последние его дни пребывания в олимпийской деревне главный тренер запрещал остальным с ним общаться и как-либо взаимодействовать.

Справедливости ради, в бытность действующим спортсменом экс-рекордсмен по числу выступлений на Олимпиадах (семь: в Пхенчхане достижение перебил японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи) сам не отличался ангельским характером, ругаясь (и очень сильно) с многолетним главным тренером и президентом федерации Валерием Силаковым.

После командной гонки Репилов высказался на данную тему.

«Все должны сесть, поговорить и решить ситуацию, — заявил спортсмен. – При этом имела место и не совсем корректная передача слов Семена репортерами. Получилось так, будто он обкатывал для меня сани.

Знаете, как это бы выглядело? Будто я сижу дома, а он ездит на санях, и потом мне их отдает и тестирует еще одни. Такого, конечно, не было.

Просто у нас есть инвентарь, который мы меняем. Я катался на его санях, он – на моих. Насколько я понял, прежде он почти не катался на тех санях, на которых выступал в Пхенчхане. Потому и высказался».

Как пояснил Репилов, у Павличенко «есть недопонимание» с тренерским штабом.

«Однако Семен – сильный спортсмен. Когда мы конкурируем с ним на трассе, отрываемся от остальных. Эта борьба идет на пользу обоим, — подчеркнул Роман. – Помогу ли я им вновь обрести общий язык? Это дело тренеров и Семена. Чем смогу, конечно, помогу. Но придти и сказать: «А ну-ка пожмите друг другу руки» — я не могу.

Наши отношения с Павличенко не испортились. Даже когда он сказал, что якобы обкатывал для меня сани. Повторюсь, все выросло из-за их недопонимания с тренерами.

Но для меня лично случившееся никак не повлияло на дружбу. Тем более сам тестировал много саней, на которых сейчас катаются другие саночники. Это нормально».

Эстафета для наших предсказуемо не сложилась. Вернее, сложилась только для одного: жаждавший сатисфакции за одиночные состязания Репилов (там он претендовал на медаль после двух попыток, но оплошал в третьей и остался восьмым) завершил Олимпиаду на мажорной ноте, выиграв свой заезд.

Увы, это мало что значило на фоне посредственных результатов Батуриной и пары Денисьев / Антонов. Как в сердцах заявил чуть позже Репилов, чтобы рассчитывать на медаль, ему в одиночку требовалось выигрывать у главного конкурента секунду. А это в современных санях даже теоретически невозможно...

В итоге россияне лишь седьмые (2.25,349): выше оказались Латвия, Италия и США, которые, действуй наши в боевом составе, серьезной угрозы бы не представляли.

Ну а пьедестал заняли гранды: победила Германия с Натали Гайзенбергер, Йоханнесом Людвигом и двойкой Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (2.24,517), попутно обновившая рекорд трассы. В призерах – Канада и Австрия, тоже проходимые для нас команды.

«Всем понятно, что у нас серьезные проблемы с составом, — отметил локальный герой Репилов. – Нет Тани Ивановой. Плюс парный экипаж не может конкурировать на таком уровне. По ходу сезона хватает запаса, сделанного Таней и одиночником – мной или Павличенко. Да и сейчас бы такого задела вполне хватило...

Что ж, каждый сделал все, что реально мог. Получились чистые заезды. В этом сочетании мы показали максимальный результат. Пожалуй, при доле везения могли бы обойти латвийцев и итальянцев, но не больше.

Правда, не исключаю у ребят проблемы с санями. Ехали-то они чисто, а разогнаться как следует не удалось. Сто стороны все прекрасно видно: чистый заезд – чистое время, если плохой – и время плохое.

С каким настроением возвращаюсь домой? С не самым веселым, мягко говоря. Это единственные состязания, где у нас нет ни одной награды (в этот момент проходивший мимо поляк Мацей Куровски мощно похлопал Репилова по плечу, прокричав: «Браво, Роман!» — «Газета.Ru»).

В любом случае Игры для меня – большой опыт. Теперь нужно пустить его в правильном направлении. В «личке» не справился с волнением и давлением, но в будущем все может получиться и по-другому.

Тот злополучный третий заезд очень обидный, конечно. Особенно горько смотреть фотографии, на которых твои противники, которых ты не раз побеждал, — с медалями. А ты – нет. И все же трагедию из случившегося я не делаю».

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