Лыжница Нечаевская: Бах рад нашему приезду на Олимпиаду

Лучшей из российских лыжниц на дистанции 10 километров свободным стилем стала Анастасия Седова, занявшая восьмую позицию в итоговом протоколе с отставанием от чемпионки Рагнхильд Хаги из Норвегии в 1 минуту и 07,3 секунды.

Реклама

— Да, за «призы» побороться не получилось, но в целом гонка мне удалась, — заявила Седова. – Обговорим с тренером все нюансы прошедшего выступления, и затем сделаем необходимые выводы.

— Своим самочувствием довольны?

— Вполне. На лыжне не испытывала каких-то проблем, хотя трасса здесь тяжелая. По-особому настраивалась на индивидуальные гонки. После успеха Юлии Белоруковой настроение в команде изменилось в лучшую сторону. Стало больше мотивации и особенно поддержки. Да вообще внимание к нашему виду спорта значительно усилилось.

— Как вы это почувствовали?

— Пишут в соцсетях, поздравляют нашу команду. Сообщают, что верят и во всех остальных. Это очень приятно.

— Какой комментарий особенно запомнился?

— Пишут реально много, даже не успеваю все читать.

— Как полагаете, и. о. старшего тренера команды Маркус Крамер доволен выступлением на «десятке»?

— Надеюсь, ведь в связи с известной историей в нашей стране очень трудно находить мотивацию, настраиваться на гонки. Угнетает, когда ты едешь под нейтральным флагом и не можешь защищать честь своей страны.

Плюс случались нападки в тех же соцсетях: зачем вы унижаетесь, едете под нейтральным флагом, писали люди, на медали у вас все равно шансов нет...

— Отвечали им?

— Конечно, нет.

Дебютировавшей в Пхенчхане Анне Нечаевской удалось замкнуть десятку сильнейших. Она проиграла чемпионке 1 минуту 24,3 секунды.

— Мне было важно показать свой максимум, чтобы все узнали, на что я способна. Как могла старалась бороться до конца, — призналась спортсменка. – Хотелось и покайфовать на Олимпиаде, и себя показать.

— Каково было наблюдать за предыдущими гонками со стороны?

— Очень тяжело.

Переживала и болела за наших. Вообще мне лучше не смотреть другие выступления, чтобы не тратить эмоции.

Очень надеюсь, что меня возьмут в эстафетную четверку. Хотелось бы помочь всем, чем только могу. Так что жду тренерского решения и верю в лучшее.

— Как в сборной поздравили Юлию Белорукову и Наталью Непряеву с третьим и четвертым местами в спринте?

— Я их не дождалась и уснула, поскольку они долго были на допинг-контроле. Однако ночью проснулась и, конечно же, поздравила Юлю и Наташу. А утром девчонки уже делились своими эмоциями. Я очень за них рада: Белорукова и Непряева – настоящие борцы.

— Российская команда лишилась права взять с собой всех необходимых тренеров, сервисменов, персонал. Создает ли их отсутствие проблему?

— Если честно, я этого не замечаю.

— Вы поучаствовали в церемонии открытия Игр?

— Да, единственная из команды, потому что на следующий день не бежала скиатлон.

В окружении ребят из нашей дружной делегации было по-настоящему круто! Мне все очень понравилось, шикарное мероприятие. Нас очень бурно приветствовали на стадионе.

— Не замерзли во время церемонии часом?

— Нет.

— А на встречу с президентом МОК Томасом Бахом ходили?

— Да, он сказал, что не хотел отстранять нашу страну от Олимпиады. Заверил, что рад нашему приезду сюда и возможности выступать с остальными.

— Уверены, что Бах говорил искренне?

— Кажется, да. Я верю этому человеку. Точнее, хотелось бы верить...

— А поделитесь, пожалуйста, общими ощущениями от Игр.

— Меня впечатляет, ведь я впервые на соревнованиях такого ранга. В прошлом году я защищала честь страны на Универсиаде (в Алма-Ате-2017 Нечаевская завоевала два золота и одно серебро. – «Газета.Ru»). Думала: «Вау, как классно!»

Но приехав сюда, поняла, что Олимпиада – это во много раз круче. Настроения добавляет и то, что погода наконец-то наладилась.

Алиса Жамбалова заняла 17-е место. Ее отставание от победительницы составило в итоге 1 минуту 57,3 секунды.

— После финиша всегда кажется, что можно было пройти трассу сильнее, — заметила она. – Хотя, если бы на каких-то участках добавила, меня бы, возможно, вообще «вырубило». Поэтому задним числом судить сложно. В принципе я довольна своим результатом. Прошла так, как планировала. Я пробежала все три гонки.

Конечно, усталость накопилась, но что делать: у нас в команде всего пять девочек, как известно.

И для четверых из нас всегда есть место на старте. Если ставят в состав, надо бежать. Это Олимпийские игры!

— Где вы себя лучше чувствовали?

— На длинной дистанции. Раньше спринт получался неплохо, но сразу после скиатлона пришлось сложно, честно говоря. Сейчас думаю, можно было доработать еще сильнее. Расстроилась, конечно, но это уже в прошлом. На «десятке» получилось забыться. Попаду ли теперь в эстафету, решит тренер. Кто-то один неизбежно останется за бортом. Если не поставят, не огорчусь, потому что у нас сильные девчонки.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».