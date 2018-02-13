Лыжники Белорукова и Большунов рассказали о своих олимпийских успехах

После сенсационного двойного успеха в спринте классическим стилем у женщин и мужчин российские лыжники ответили на вопросы журналистов.

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Завоевавшая бронзовую награду Юлия Белорукова заявила, что у нее не было никакой тактики, однако она многое вынесла ради медали.

«Я через многое прошла ради этой медали. Через что? Сохраню в секрете, — заявила Белорукова, однако затем пояснила. –

Были травмы... Много. Не хочу об этом говорить.

Вообще я знала, что сегодня будет медаль. У меня уже было такое ощущение в прошлом году в Лахти. Проснулась, и с утра предчувствовала. Сегодня было точно также.

Никакой тактики у меня не было, планов – тоже. Ехала по интуиции. Единственное, с квалификацией имелись проблемки. Она стала самым сложным моментом соревновательного дня. Лыжи работали хорошо. Положи сервис-бригада больше мази, возможно, стало бы хуже. Когда команда работает полностью, есть, за что брать медаль».

По словам Белоруковой, россиянок в лыжных гонках слишком рано списали со счетов.

«Четвертое место заняла Наташа Непряева. Мы доказываем, что можем бороться. А то у нас женщин уже списали со счетов...

А вот видите: медалька есть. Нас очень хорошо поддерживают. Чувствуется тесная связь, тем более команда у нас не такая уж и большая. Считаю, надо держаться вместе», — подытожила спортсменка.

Другая россиянка, Наталья Непряева, ставшая четвертой в этой дисциплине, призналась, что было обидно упустить медаль, но в то же время она рада за партнершу.

«Безусловно, я очень рада за Юлю. Она заслуживает эту медаль. Но вообще чувства у меня достаточно смешанные. Понимаю, что результат высокий. Но четвертое место в спорте – самое обидное», — отметила лыжница.

Она пояснила, а за какое нарушение была предупреждена на трассе.

«За что получила желтую карточку? Знаю причину, однако не понимаю, почему так получилось. Что-то в этом году у меня много желтых карточек. На последнем вираже шла без лыжни, видимо, подработав себе ногой. Сама того не заметила», — сказала Непряева.

По мнению спортсменки, для более серьезных свершений ей пока не хватает опыта:

«Между заездами было очень мало времени. Усталость скапливалась и в итоге дала о себе знать. Считаю, чтобы бороться на равных с лидерами спринта, мне еще не хватает опыта. Я все же не профильный специалист на данной дистанции а лыжник-универсал.

Теперь будем готовиться с Белоруковой к командному спринту. Там я побегу первый этап, Юля – второй».

Еще один бронзовый призер России, уже в мужском спринте, Александр Большунов отметил, что до последнего сомневался в поездке в Пхенчхан.

«Решение о выступлении было принято за четыре дня до спринта, — заявил лыжник. — Еще числа девятого смотрели с тренером олимпийский биатлон, находясь в Австрии. Он сомневался насчет целесообразности приезда сюда, но я заметил, что медали на дороге не валяются. Сказал ему: либо еду и борюсь, либо остаюсь дома. Примерно неделю думал об этом спринте. Понимал, что могу нормально бороться, даже несмотря на свое текущее состояние. Я сейчас болею».

По словам спортсмена, он мог бороться и за золото, однако пока не вышел на пик формы.

«На финише мог сразиться и за более высокую позицию, но ноги чуть-чуть подокислились. Думаю, пока готов не на 100%. Лыжи – не тот вид спорта, где реально восстановиться за десять дней. Здесь важны все группы мышц и дыхание. Все же я рад, что успел более-менее прийти в себя», — подчеркнул Большунов.

Также он добавил, что Олимпиада без отстраненных российских звезд Сергея Устюгова и Глеба Ретивых стала похожа на первенство водокачки:

«Жаль, что здесь нет наших лучших спортсменов, Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Было тяжело себя завести, но я пытался.

Такое состояние было, что все пофигу. Никакого волнения. Словно первенство водокачки.

Что советовали родители? Не суетиться, быть спокойным и показать результат. Вообще главный мой соперник – это я сам. Сумеешь преодолеть, тогда все получится».

Еще один россиянин, Александр Панжинский, не сумевший пробиться в финал лыжного спринта, признался, что надеялся на медаль.

«Я был мечтателем, настраивался на борьбу за медаль. Поначалу все складывалось неплохо, в квалификации чувствовал себя уверенно, прошел достаточно легко. В четвертьфинале тоже до финишной части чувствовал себя уверенно

Но из-за того, что не попал напрямую в полуфинал, восстановился хуже, чем соперники. Да еще и полуфинал с самого старта был очень быстрым. Ее выдержал предложенного темпа. И сегодня свое выступление считаю неудовлетворительным. Сказки не получилось», — заключил Александр.

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