Российский лыжник Большунов завоевал бронзу в олимпийском спринте

Российская лыжная сборная выиграла в четвертый день Олимпийских игр в Пхенчхане две бронзовые медали в мужском и женском спринтерских соревнованиях классическим стилем.

У женщин успеха добилась Юлия Белорукова, а у мужчин награду завоевал молодой Александр Большунов.

Спортсмены по-разному шли к финальному забегу. Если 21-летний Большунов, который в этом сезоне уже трижды поднимался на третью ступень пьедестала почета, был изначально в числе соискателей наград, то Белорукова не входила в число фаворитов.

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Александр уверенно выступил в квалификации, показав третий результат. Круг протяженностью 1381 метр российский лыжник прошел за 3:10,20, уступив финну Ристоматти Хаколе и фавориту соревнований норвежцу Йоханнесу Клэбо.

В четвертьфинал квалифицировались три российских спортсмена.

Помимо Большунова дальше прошли Александр Панжинский с шестым результатом и Алексей Виценко с 21-м временем.

Первым же из турнира выбыл Андрей Мельниченко, который показал лишь 49-й результат на квалификационном круге.

Виценко не смог ничего противопоставить соперникам в четвертьфинале, и в предпоследнюю стадию прошли только Большунов с Панжинским. Напомним, что Панжинский – один из опытнейших лыжников в российской сборной и восемь лет назад на Олимпиаде в Ванкувере именно в этой дисциплине выиграл серебро.

Первый полуфинал получился сильнее по составу – в нем оказались оба россиянина, норвежцы Клэбо и Пол Голберг, сильный итальянец Федерико Пеллегрини и швед Теодор Петерссон. К сожалению, отправить в финал сразу двух наших представителей не получилось.

Большунов пересек линию финиша на третьем месте, а Панжинский завершил гонку последним.

Насколько неравномерно распределились силы в полуфиналах демонстрируют результаты лыжников. Из первого в главный заезд по времени отобрались Большунов и Голберг, а во втором в финал прошли только первые два спортсмена.

В финальном забеге не было равных сенсации этого сезона молодому Клэбо. Сначала Большунов решил рискнуть и за полкруга до финиша бросился в отчаянную атаку, но рывок подхватили Клэбо и Пеллегрини, которые достаточно быстро достали россиянина. В конечном итоге норвежец продемонстрировал свой фирменный уничтожающий финиш, не оставив соперникам ни единого шанса, и выиграл золото Пхенхчана.

Большунов с Пеллегрини до последних сантиметров боролись за серебро, но чуть ранее линию финиша пересек все-таки итальянец.

У девушек ситуация в финале для россиянок была более благополучной. Сразу две представительницы нашей страны прошли в решающий медальный забег. Квалифицировавшаяся с 15-м результатом Белорукова более уверенно выглядела в контактной борьбе, нежели в гонке на время. Показавшая в квалификации шестое время Наталья Непряева также показала отличные навыки в спринте. Обе девушки выиграли свои четвертьфинальные забеги и вместе прошли в полуфинал.

В борьбе за выход финал Белоруковой снова не было равных, и она с первого места пробилась в медальный забег,

а Непряева едва не обошла именитую американку Джессику Диггинс. Тем не менее время, показанное Натальей в забеге, позволило ей пройти в финал с третьим результатом.

В решающем забеге всех уничтожила шведка Стина Нильссон, которая привезла ближайшей сопернице на финише чуть более трех секунд, что по меркам спринта считается форменным разгромом. Серебро досталось норвежке Майкен Фалле, сделавшей шаг назад по сравнению с предыдущей Олимпиадой. На играх в Сочи Фалла выиграла золото в спринте коньковым ходом.

Белорукова долгое время держалась за норвежкой и старалась навязать ей борьбу, но на последних 50 метрах дистанции у Фаллы осталось больше сил, и Юлие пришлось довольствоваться бронзовой медалью. Непряева доехала до финиша на четвертом месте, но уступила своей соотечественнице почти шесть секунд.

Российские спортсмены завоевали за один день сразу три бронзы.

Рано утром наша команда по дабл-миксту в керлинге выиграла матч за третье место, и почин Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого поддержали лыжники.

В медальном зачете положение России не изменилось. Хоть и было выиграно уже пять медалей, но ни одна из них не стала золотой. Поэтому российская команда до сих пор располагается на 11-й позиции с одним серебром и уже четырьмя бронзовыми наградами.

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