Ковальчук: женский хоккей — это не то, все не как у людей

Один из самых опытных игроков российской хоккейной сборной Илья Ковальчук поделился впечатлениями от просмотренных матчей по керлингу и женскому хоккею.

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— Накануне вечером я смотрел керлинг: наши проиграли швейцарцам последним камнем в полуфинале.

Все хоккеисты очень расстроились, поскольку сильно болели за Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову. Теперь поздравляем их с бронзой.



— В какой компании наблюдали за игрой?

— С девчонками из женской сборной. Они объяснили нам правила, поэтому теперь знаком с керлингом лучше, чем раньше.

— Вы с партнерами посетили матч женской хоккейной команды с канадками. Понравилось?



— Честно говоря, смотрел впервые в жизни. Поражение наших, конечно, не обрадовало. Но было видно, что соперницы катаются побыстрее. Мне потом рассказали, что самые сильные хоккеистки собраны в Канаде и США. Если совсем откровенно, это не мое. Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей – это не то...

— Канадки похожи на своих соотечественников по манере игры?



— Пару раз там по-серьезному проходили силовые приемы. Наши не отставали. Я так понял, толкаться можно, но только лишь в определенном направлении. Все не как у людей!

— Хоккеистов поселили в квартирах по пять человек. С кем делите жилище?



— С другими ветеранами. Там есть две одноместные комнаты, занимаем их с Пашей Дацюком.

— Над самым молодым игроком сборной Кириллом Капризовым шефство берете?



— Нет, думаю, он уже многое прошел, хотя и имеет впереди большую карьеру.

Сейчас главное – сфокусироваться на самом себе. От любого игрока будет многое зависеть. Каждая мелочь может решить исход.

— Сфокусироваться на себе – значит, замкнуться, самоизолироваться от окружающего мира?



— Напротив, надо гулять по городу, сидеть в кафешках. Просто не следует забивать голову лишним.

— Кажется, спортсменам запрещено фотографироваться с болельщиками, если у тех будут национальные флаги.

— Никого отгонять мы, разумеется, не будем. Если такое правило действительно существует, объяснимся с людьми и сделаем снимок без флага.

— Словаки тренируются на основной арене, а вас загнали на резервную. Обидно?



— Ничего страшного, здесь тоже хороший лед.

— Значит, не воспринимаете как неуважение?



— Абсолютно.

— К слову, какое впечатление произвел Ледовый дворец во время командного фотографирования?

— Красивый новый стадион. Дай бог, чтобы там было теплее, чем везде, где мы тренировались. Надо будет привыкнуть. Думаю, раскатки для этого окажется достаточно.

— На улице тоже настоящий «дубак»...



— А мне нравится. Сегодня хорошая погода. Знаете, в Питере такиие же ветра, поэтому я привык.

По словам Вадима Шипачева, он и его партнеры в обязательном порядке пропускают хоккеисток из женской сборной вперед в олимпийской деревне.

— Если необходимо, отдаем им лифт, а сами пешком идем. Ничего, — сказал он. – Все-таки они на 12-м этаже живут, а мы на пятом. Ну а вообще Олимпиада оказалась настоящим праздником, мне все здесь нравится. Когда позволяет время, смотрим другие виды спорта. Болеем за россиян. Со всеми здороваемся при встрече.

— Хотите уже сыграть?

— Очень. Быстрее бы турнир стартовал! Арена мне нравится.

А то, что приходится тренироваться на запасной площадке, нисколько не смущает. Время привыкнуть к главному льду будет на раскатке.

Как рассказал спецкору «Газеты.Ru» пресс-атташе российской команды Марат Сафин, даже самые звездные хоккеисты нормально соседствуют с другими спортсменами и не выставляют никаких дополнительных требований к имеющимся условиям.

— Из Аняна, где проводили сбор, мы выехали утром в воскресенье. Затем заселились в олимпийскую деревню и сразу поехали на командное фотографирование, — добавил он. – В понедельник ребята провели одну тренировку. В основном бегали. Надо было подвигаться, поскольку один день пропустили.

— Как поселили сборную?



— В номерах по четыре-пять человек. Гостиная и несколько комнатушек. Так живет и руководство. Никто не жалуется, всем нравится. Думаю, подобное ребятам в новинку.

Считается, что в одиночку атлет скорее восстанавливается. Но зато при наличии соседей он не замыкается в себе, может поговорить, посмеяться, отвлечься.

— Игроки шутят по поводу необходимости жить коммуной?



— Особых шуток нет. Для многих это первая Олимпиада. Необычные ощущения: в деревне много спортсменов из разных стран и видов спорта. Столовая одна на всех. Все это очень интересно само по себе. Масса новых ощущений.

— Были ли у ребят пожелания по бытовым мелочам?



— Нет. Разве что договаривались, кто с кем будет жить. Менялись. Чем хороша эта команда, все нормально общаются друг с другом, не делятся по клубному признаку или возрасту.

— Почему игроки ушли с матча женских сборных России и Канады уже после второго периода?



— Так изначально решили. В противном случае в номера вернулись бы уже за полночь. А для спортсмена важнее всего восстановление сил.

— Ковальчук и компания вызвали ажиотаж среди других спортсменов?



— Я такого не заметил. Подходят, конечно, фотографироваться, но не более того.

— А с соперниками россияне пересекаются?



— Видятся в столовой. Здороваются.

Кто знаком, нормально общаются. Вспоминают былые дни в своих клубах. Интересуются, как дела, что нового. Никакого антагонизма нет.

На льду, естественно, никто никого жалеть уже не будет. Там дружба отойдет на третий план.

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