Как российские керлингисты выиграли исторические медали Игр

— Повлияло ли на результат то обстоятельство, что вы с Александром составляете семейную пару?

Реклама

А. Б.: Нам это помогло пережить вчерашнее поражение и выйти на матч за третье место настоящей командой, единым целым.

— По ходу турнира вы выглядели все более уверенными. С какими чувствами вышли на решающую игру?



А. К.: Расслабленными: не было ни волнения, ни нервов. Удалось успокоиться после швейцарцев.

— Ваша медаль – третья в копилку России. Как считаете, какое значение она будет иметь?



А. К.: — В первую очередь, она важна нам.

А. Б.: Мы смотрели выступление Семена Елистратова в шорт-треке: свою награду он посвятил всем отстраненным, кого здесь нет.

Тогда-то мы и подумали: он смог – и мы сможем. Теперь пусть остальные перехватят эстафету у керлинга.

— Не смущает ли форма, в которой приходится выступать?



А. Б.: Да нет, мы привыкли выступать в черно-белом.

— Чего у вас сейчас больше: радости по поводу завоеванной бронзы, или горечи из-за непрохода в финал?



А. Б.: Мы знали, что можем выиграть медаль.

Возможно, мы могли завершить в свою пользу матч со Швейцарией, но побеждает сильнейший... Удачи соперникам, а свое мы забрали.

— Александр, считаете ли прошедший матч лучшим в вашей карьере?



А. К.: Пытаюсь вспомнить... Скорее, одним из лучших.

А. Б.: Шестой энд у нас немножко не получился.

— Вы полностью держали игру под своим контролем?



А. К.: Пытались гнуть свою линию, но норвежцы навязывали свою игру. Все же немножко обидно, что не поспорили за золото.

— Анастасия, что случилось в эпизоде с вашим падением?



А. Б.: Поехала спиной и забыла про камень, который сама же и поставили. На самом деле –то уже такая традиция – падать в решающем матче. Такое было и на чемпионате мира-2016, когда Саша вез последний камень. Но ничего не болит, мягкое место помогло.

— Помните момент, когда сложилась ваша пара?



А. Б.: Да, мы как-то сразу поняли, что нам хорошо вместе.

Сашу потом хотели свести с другой девочкой, но он отказался. В итоге мы пролетели мимо сборной и начали путь наверх с чемпионата России. Мы уже встречались и посчитали нецелесообразным искать какого-то другого партнера.

— А почему ссоритесь прямо во время игры?



А. Б.: — Всегда есть моменты, когда что-то не получается, пытаемся понять, как будет лучше. Но последние два матча провели спокойно. Только поддерживали друг друга, отношения не выясняли.

Развернутый комментарий дал тренер российской пары Василий Гудин, заявивший, что бронзы ему недостаточно, и он надеялся на финал.

— Предложи вам бронзу до Олимпиады, согласились бы?



— Нет, хотелось бы выше. Однозначно заявляю, что наши ребята были достойны играть в финале.

— Чувствуете себя счастливым человеком?



— Пока да.

— Полуфинал завершился поздно вечером, матч за третье место стартовал уже рано утром. Спортсменам хоть удалось восстановить силы?



— Не думаю, что они вообще спали.

— Как настраивали подопечных?



— Магическими словами. В книжке написаны на последней странице.

На самом деле мы давно вместе, хорошо знаем друг друга и доверяем. В профессиональном плане секретов у нас нет.

— В одном из эпиходов Брызгалова, двигаясь вперед спиной, споткнулась о камень и упала. Обошлось без повреждения?



— Да. Такие ситуации случаются. Это говорит о том, что спортсмен предельно сконцентрирован на ситуации в доме. Я даже поволноваться не успел, она встала, улыбнулась и продолжила игру.

— Прошедший матч – один из лучших для Анастасии и Александра?



— На чемпионатах мира и Олимпиаде – пожалуй. Но и другие успешные встречи случались. Например, за девятое место с Америкаой в рамках ЧМ.

— Кстати, как они вообще попали в пару?



— Я их и поставил. Устраивали просмотр, пробовали разные сочетания. В какой-то момент Саша и Настя отказались меняться. Решили играть вместе. Мы поверили в них, а они – в нас. Это сработало.

— Брызгалова и Крушельницкий часто выясняют отношения прямо на дорожке. Очень эмоциональны?



— И это плохо. В двух последних играх они перестали ругаться: и вот результат. Мы и психологов к работе подключали. Кому то он помогает, другому – не очень.

Вообще любопытно получилось. На всех турнирах у нас положительная статистика со швейцарцами и отрицательная – с норвежцами. Первым уступили, у вторых выиграли.

— Эхо допингового скандала как-то на вас сказалось?



— Иностранцы постоянно спрашивают, их больше ничего не интересует. Скажу, что все к нам относятся хорошо. Никакого давления мы не ощущаем.

— В керлинге запрещенные препараты могут чем-то помочь?



— Все случаи, кооторые случались, произошли по глупости. Спортсмены принимали для лечения медикаменты, содержавшие в том числе запрещенное вещество, и не указали –то в специальной ведомости. Или один канадец взял у инструктора в тренажерном зале протеин. Там оказался анаболический стероид. Вот и вся история.

— На следующей Олимпиаде работать будете?



— Если оставят...

— В чем отличие дабл-микста от классики?



— Все проходит предельно быстро и совсем не должно быть ошибок.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».