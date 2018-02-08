CAS объявит решение по апелляциям россиян в день открытия Игр‍

Сегодня, 8 февраля, выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), закончила рассмотрение апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров, которые не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на зимние Игры — 2018.

Изучение всех дел заняло у суда два дня. 7 февраля комиссия рассмотрела заявки 32 атлетов, которые не удостоились приглашения на Олимпиаду без объяснения конкретных причин — в их число входят, например, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан.

Объясняя свой отказ внести этих олимпийцев в список приглашенных, представители МОК опубликовали на официальном сайте организации список из 17 критериев, на которые ориентировалась специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрон.

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В ответ на недоумение россиян, которые ранее никогда не имели проблем с допингом, госпожа Фурнейрон заверила, что критерии были весьма объективны.

«Список критериев охватывает широкий спектр информации. Он включает, например, доказательства подозрительных значений профиля стероидов, несоответствий ДНК и нарушений биологического паспорта спортсмена,

а также доказательства, которые фигурируют в докладах Ричарда Макларена, Самуэля Шмида и Дениса Освальда. Также была рассмотрена информация, предоставленная различными отделами WADA, и сведения, полученные из Федераций зимних видов спорта», — цитировал чиновницу сайт МОК.

Ожидалось, что 7 февраля CAS уже объявит свой вердикт, однако суд перенес это резонансное событие на следующий день, когда он должен был рассмотреть дела еще 15 россиян — 13 спортсменов и двух бывших атлетов, которые уже перешли на должность тренеров.

Ситуация этих представителей отечественного спорта отличалась от заявлений предыдущих 32 спортсменов тем, что ранее к ним все-таки имелись претензии по антидопинговым вопросам.

МОК обвинил этих олимпийцев в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014 и применил к ним суровые санкции в виде пожизненного отстранения от Олимпиады и лишения медалей домашних Игр.

Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд признал, что МОК предоставил недостаточно доказательств для такого серьезного наказания, и полностью восстановил 15 россиян в их праве участвовать в Олимпиаде, а также вернул им сочинские награды.

Представители Международного олимпийского комитета выразили недовольство данным вердиктом и пообещали оспорить его в Федеральном суде Швейцарии. Заняв такую позицию, МОК также отказался приглашать оправданных россиян в Пхенчхан, на что спортсмены подали еще одну апелляцию в CAS.

Суд обещает огласить свой вердикт по всем 47 заявкам в течение ближайших 24 часов. Уже 9 февраля должен быть составлен окончательный список всех участников Игр, так что времени на размышление у арбитров CAS практически нет.

Решение будут принимать три арбитра — швейцарец Бернхард Велтен, австралийка Зали Стегалл и канадец Кэрол Робертс. По информации британского журналиста Ника Батлера, который работает на известный своими инсайдами портал Inside The Games,

комиссия планирует удовлетворить часть апелляций, в то время как некоторые россияне все же не будут допущены до Игр.

«Хороший источник сообщил мне, что, скорее всего, CAS примет раздельное решение по российским искам. Это значит, что некоторые из апелляций будут удовлетворены, а некоторые — нет», — написал журналист в своем твиттере.

На последнем заседании CAS с речами выступила скелетонистка Елена Никитина и саночница Татьяна Иванова, а также тренер Альберт Демченко. По завершении слушаний россияне отказались давать конкретные комментарии, но выразили уверенность, что арбитры приняли во внимание их точку зрения.

«Мы не можем комментировать то, что сейчас происходило на заседании. Скажем лишь одно: мы приехали сюда, чтобы защитить свое честное имя, — приводит RT слова Демченко. — Все наши аргументы были полностью выслушаны арбитрами CAS».

А Никитина и вовсе заявила, что в день открытия Игр планирует заселиться в Олимпийскую деревню.

«Верю, что ситуация разрешится, и я уже завтра смогу заселиться в Олимпийскую деревню.

Я уже давно не каталась, дней 20 прошло после этапа Кубка мира. Зато сейчас физически я готова хорошо, очень хочу выйти на трассу и проверить себя», — цитирует Никитину «РИА Новости».

Другие атлеты также сохраняют бодрое расположение духа. Так, Шипулин в своем инстаграме заверил, что не оставляет надежды принять участие в главных стартах четырехлетия.

«Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску на Олимпиаду, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход», — заявил Шипулин в видеобращении.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Фев 6, 2018 в 11:05 PST

Накануне также появились новости о том, что

CAS получил еще одну коллективную апелляцию от россиян, среди которых шесть спортсменов — конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, а также семь представителей персонала.

Спортивный суд уже определил арбитров, которые займутся рассмотрением этих заявок — это Мохамед Абдель-Рауф из Египта, Лоренс Боиссон из Швейцарии и Пак Джин-Вон из Южной Кореи.

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