МИД узнал о плане западных СМИ обвинить РФ в кибератаках на Олимпиаду

Министерство иностранных дел России выступило с официальный заявлением, заявив о готовности к обвинениям со стороны западных СМИ в хакерских атаках на ресурсы, связанные с предстоящими зимними Олимпийскими играми в Южной Корее, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

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«Развязанная против России информационная война продолжает набирать обороты. Мир стал свидетелем ее нескольких раундов. Складывается впечатление, что за это время у ряда государств уже вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России.

Однако сейчас в этой информационной войне обозначился новый этап. На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать еще более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения.

Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет», — говорится в заявлении МИД.

В министерстве также подчеркнули, что особо яро говорят о вине российской стороны те страны, которые сами подобным образом нарушают права человека.

«Примечательно, что нагнетают мнимую «российскую угрозу» именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека»,

— заявили в ведомстве.

Любопытно, что появилось данное заявление Министерства иностранных дел России в тот же день, когда очередную порцию информации о нарушениях допинговых законов западными странами опубликовала хакерская группировка Fancy Bears, которой ранее предписывались атаки на Демократическую партию США, произошедшие летом 2016-го, а также вмешательства в работу иных американских ведомств.

На этот раз хакеры обнародовали данные, из которых следует, что одним из главных виновников текущих проблем России с олимпийскими видами спорта являются канадцы — ранее они якобы разработали специальный план с целью значительно ослабить российскую сборную.

Кроме того, в послании «медведей» отмечается, что началась история еще в далеком 2005 году, когда канадским правительством была придумана масштабная программа поддержки национального спорта в преддверии домашних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010-м — спонсировалась она государством, а руководил ей Олимпийский комитет Канады.

При этом уже после Игр-2010, где хозяева состязаний стали лучшими в медальном зачете, у канадцев последовал ощутимый спад, визуализировавшийся в отсутствии сборной страны в топ-3 трех последующих Олимпиад.

Тут-то, рассказывают Fancy Bears, «кленовые листья» и решили выбить из борьбы своего прямого конкурента — и

ответственным за выполнение этой задачи был назначен некий Ричард Макларен, местный юрист, впоследствии возглавивший специальную комиссию Всемирного антидопингового агентства по якобы существовавшей в России системы поддержки допинга на государственном уровне.

Любопытно, что хакерам также удалось добыть переписку руководителей канадских федераций по разным видам спорта, где они ратовали за полную дисквалификацию всех российских спортсменов на всех состязаниях.

Напомним, что в результате масштабного допингового скандала с российским спортом, одними из главных авторов которого стали все тот же Макларен, а также профессор Григорий Родченков, в свое время руководивший Московской антидопинговой лабораторией, сборная России была не допущена до Олимпиады-2018 — согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), в Пхенчхан смогли отправиться лишь отдельные спортсмены, коих специальная комиссия организации посчитала абсолютно «чистыми».

Многие российские атлеты, которым приглашений от МОК на старты в Южной Корее почему-то не досталось, подали апелляции по этому делу в Спортивный арбитражный суд (CAS), причем некоторым из них (например, чемпиону Сочи Александру Легкову, которого ранее комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах с аннулированием его результатов ОИ-2014) даже удалось добиться полного оправдания данной инстанцией.

К сожалению, на решение МОК не смогло повлиять даже это — спустя некоторое время глава организации Томас Бах шокировал российских болельщиков заявлением о том, что «привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций».

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