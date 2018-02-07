Эксперт: МОК не изменит свое решение по россиянам

8 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) должен объявить свой вердикт по российским спортсменам, подавшим апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить их без приглашений на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане.

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Ожидается, что CAS обнародует постановления и по тем спортсменам, которые ранее уже сумели выиграть в суде, что, впрочем, никак не повлияло на выдачу им допуска МОК (например, лыжник Александр Легков), и по атлетам, отстраненным совсем недавно — причем при полном отсутствии причин к подобному решению комитета (среди прочих эта участь постигла биатлониста Антон Шипулина и члена сборной по лыжным гонкам Сергея Устюгова).

В преддверии оглашения итогов заседания CAS бывший старший тренер сборной России по биатлону Александр Селифонов выразил мнение, что даже очередной оправдательный приговор суда едва ли изменит ситуацию с участием отстраненных россиян в Играх-2018.

«Мне бы очень хотелось, чтобы решение по спортсменам все-таки изменилось еще в преддверии Игр, но что-то в это мало верится. На мой взгляд, МОК столь сильно уперся в своей правоте, что остается лишь надеяться»,

— сказал он.

Специалист также подчеркнул, что если кого-то из россиян все-таки в последний момент допустят до Олимпиады в Пхенчхане, им будет крайне трудно сходу влиться в соревновательный процесс.

«Им будет очень тяжело, конечно. Единственное, что программа Олимпиады все же большая. В том же биатлоне можно, допустим, сконцентрироваться на второй части соревнований — на эстафете. Если допустят россиян, хотя бы в эстафетах могли бы хорошо побиться.

Но если говорить о тех стартах, которые состоятся почти сразу же после начала Игр, то это, повторюсь, будет крайне сложно», — посетовал экс-тренер сборной.

«Естественно, шансы на получения приглашений в Пхенчхан больше у тех, по кому вообще ничего нет — доказательств их вины действительно ведь нет нигде,

— заключил Селифонов. — Их допуск выглядит более предпочтительным, что ли. Они ни в чем не виноваты — тут происходит нарушение прав человека с ущемлением личности».

Бывший наставник российской сборной по лыжным гонкам Александр Грушин, говоря о своих ожиданиях от завтрашнего вердикта CAS, также не увидел особого позитива в сложившейся истории.

«Необходимо помнить, что приглашения на Олимпийские игры раздает МОК, а не CAS. И мне кажется, что комитет свое окончательное решение по этому вопросу уже вынес»,

— пояснил эксперт.

Как отметил Грушин, россияне, возможно, и сумеют добиться своего полного оправдания, однако сложно предположить, что произойдет это до старта соревнований в Пхенчхане.

«По моему мнению, если и будет в этом конфликте удовлетворена позиция россиян, то произойдет это уже после окончания Олимпиады в Пхенчхане», — сказал специалист.

«Есть ли вероятность, что когда-нибудь потом МОК принесет свои извинения российским спортсменам за их неучастие в Играх-2018? Даже если такое и произойдет, то нашим атлетам — Устюгову, Шипулину, например — это будет как мертвому припарки», — также подчеркнул он. — Как говорится, извинения извинениями, но Олимпиада, простите, закончилась, и борьба за медали Игр уже в прошлом.

То есть, на мой взгляд, не по самым спортивным причинам некоторых россиян лишают права бороться за звание чемпиона Олимпиады. Справедливо это было или нет — покажет история. Но, к сожалению, потом нельзя будет назвать кого-то из наших атлетов «несостоявшимся олимпийским чемпионом по вине МОК» — такого наименования не существует».

Стоит отметить, что

далеко не все российские спортсмены предпочли до самого конца отстаивать свое законное участие в Играх-2018 — так, например пара фигуристов Ксения Столбова/Федор Климов (ранее на Олимпиаду МОК почему-то не была приглашена партнерша) попросту отказалась от поездки в Пхенчхан из-за «униженного состояния»,

о чем рассказала тренер Нина Мозер.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, говоря о данном решении спортсменов, подчеркнул, что это их личное мнение и понять его можно.

«Это личное дело каждого — в этой ситуации ребята друг с другом посоветовались и так решили. Но вообще, конечно, все это действительно унизительно», — заявил Костомаров.

Кроме того, он выразил мнение, что даже множественные апелляции не помогли бы паре получить приглашение на предстоящие Игры.

«Мне кажется, что подавать какие-то заявки и апелляции на все это — абсолютно бесполезно.

Думаю, Столбова и Климов просто устали: все-таки спортсмены весь год — даже всю жизнь — готовятся к Олимпиаде, а им дают отказ по каким-то абсолютно непонятным причинам, и продолжать борьбу с этой машиной, которая не поддается каким-либо ясным критериям отбора, наверное, у них просто не осталось ни сил, ни желания.

Да и бесполезно это в какой-то мере, повторюсь — грубо говоря, уже завтра Олимпиада стартует, а им приходится бороться за право участвовать в соревнованиях сегодня. И у людей руки попросту опускаются в какой-то момент.

Возможно, я бы на их месте так же поступил, а может — и нет, тут сказать сложно. Просто вот именно Ксении и Федору досталась такая тяжелая доля», — заключил эксперт.

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