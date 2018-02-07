«Российский» вердикт CAS будет вынесен 8 февраля‍

Украина

Сборная Украины в своей истории выступлений на зимних Олимпиадах дважды выигрывала золотые медали, а всего завоевала семь наград. И хотя в Пхенчхане украинцы будут представлены в девяти дисциплинах из 15-ти, до сих пор они попадали на пьедестал только в двух видах спорта.

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Главными для Украины видами программы всегда были фигурное катание и биатлон. В 1994 году Оксана Баюл выиграла первенство фигуристок, а четыре года назад в Сочи в женской биатлонной эстафете победила украинская команда.

Впрочем, на этот раз рассчитывать украинской делегации, насчитывающей 33 спортсмена, стоит только на биатлон – в фигурном катании звезд у страны сейчас нет.

Зато в биатлоне все по-прежнему очень неплохо. Собственно, треть спортсменов страны – это как раз биатлонная сборная, где в Пхенчхан отправились шесть женщин и пятеро мужчин.

По-прежнему в строю вся золотая женская эстафетная команда – сестры Семеренко, Елена Пидгрушная и Юлия Джима, – а у мужчин основные надежды связываются с Дмитрием Пидручным и Сергеем Семеновым, мастером индивидуальных гонок.

В этом году на этапах Кубка мира у украинских биатлонисток четыре бронзы в личных гонках и эстафетное серебро. Мужчины до медалей не добирались.

В других дисциплинах можно отметить фристайлиста-ветерана Александра Абраменко, который в свои 29 лет отправился уже на четвертые Игр в карьере. В Сочи он был шестым, но Абраменко много пропустил из-за травмы колена и вряд ли вмешается в медальный спор в Южной Корее.

Остается добавить, что министерство молодежи и спорта Украины утвердило следующие призовые для олимпийцев сборной: за каждое добытое в Пхенчхане золото спортсмен получит $125 тыс., за серебро – $80 тыс., за бронзу – $55 тыс.

Белоруссия

Белорусская команда на Играх в Южной Корее также насчитывает 33 спортсмена, но они будут соревноваться только в шести дисциплинах. При этом медальные перспективы у белорусов выглядят радужнее, нежели у украинцев.

Во-первых, конечно, в биатлоне надежды страны связаны с Дарьей Домрачевой. Супруга Уле-Эйнара Бьорндалена, который, не попав в норвежскую сборную как спортсмен, отправился в Пхенчхан в составе белорусской команды тренером, будет одной из главных фавориток Игр.

Домрачева уступает в этом сезоне Лауре Дальмайер, Анастасии Кузьминой и сейчас не выглядит сильнее еще ряда фавориток, например, норвежки Тириль Экхофф, но при удаче способна опередить абсолютно всех.

Хороший результат может показать и Надежда Скардино, хотя ее медальные перспективы все же весьма туманны.

Зато во фристайле у Белоруссии выступят сразу двое олимпийских чемпионов Сочи. Речь идет об Антоне Кушнире и Алле Цупер, которые четыре года назад выиграли соревнования в акробатике у мужчин и женщин соответственно.

Кроме них, на медали в той же дисциплине претендует Максим Густик. На счету 29-летнего спортсмена четыре медали этапов Кубка мира в карьере, включая одну золотую.

Казахстан

Самое внушительное представительство на Играх-2018 среди стран постсоветского пространства, выступающих под своими флагами, будет у сборной Казахстана, которая делегировала в Пхенчхан 46 спортсменов в девяти видах спорта.

Впрочем, по-настоящему реальные шансы взять медали есть у фристайлиста Дмитрия Рейхерда, выступающего в могуле. Четыре года назад он был пятым на Олимпиаде в Сочи, через год занял такое же место на чемпионате мира, а в этом сезоне четыре раза был серебряным и один раз бронзовым призером этапов Кубка мира.

Внимательно стоит следить и за лыжником Юрием Полтораниным, хотя, учитывая конкуренцию в этом виде спорта, ему попасть на подиум будет очень сложно. Медаль любого другого спортсмена из Казахстана станет уже настоящей сенсацией.

Латвия

Еще одной сборной из стран бывшего СССР с медальными амбициями является Латвия, чьи позиции особенно сильны в бобслее, скелетоне и санном спорте. Из прибалтийской страны на Игры отправились 34 спортсмена, которые посоревнуются в девяти видах программы.

При этом еще никогда в 2000-х годах представительство страны не было на зимних Олимпиадах столь малым, однако непопадание в турнир мужской хоккейной сборной серьезно снизило квоту.

В бобслее главной надеждой страны является экипаж Оскара Мелбардиса, который выиграл серебро Сочи-2014, которое должно превратиться в золото после аннулирования результата российской четверки Александра Зубкова.

Будет Мелбардис в тандеме с ветераном Даумантом Дрейшкенсом соревноваться и в двойках, где четыре года назад они были пятыми, но должны получить бронзу из-за дисквалификации двух российских экипажей – Зубкова и Александра Касьянова.

К слову, Дрейшкенс как один из самых авторитетных спортсменов страны понесет на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане знамя сборной Латвии.

В скелетоне надежды латвийской сборной связаны с братьями Дукурсами. В активе Мартина есть серебряные награды Ванкувера-2010 и Сочи-2014, а Томас был четыре года назад четвертым. Оба рассчитывают как минимум на пьедестал почета в этом году.

В санях у Латвии главными действующими лицами являются братья Шицы, которые брали в Сочи бронзу в двойках и в эстафете. В строю и выступавшая в той эстафетной команде Элиза Тирума, успевшая за четыре года выйти замуж и сменить фамилию на Цауце.

Остальные

У Эстонии в Пхенчхан отправились 22 спортсмена, которые выступят в шести дисциплинах, а главной звездой будет двукратный олимпийский чемпион Андриус Веерпалу. Другое дело, что в 46 лет прославленный лыжник уже не претендует на высокие места.

От Литвы на Игры поедут девять спортсменов в трех видах спорта, Молдавия и Киригизия представят по одному горнолыжнику и лыжнику, а от Азербайджана поедет только единственный горнолыжник.

Один горнолыжник и два представителя лыжного спорта выступят на Играх от Армении, а вот Туркменистан в Пхенчхане представлен не будет.

Все олимпийцы из этих стран шансов на награды Игр не имеют и исповедуют олимпийский принцип барона де Кубертена, когда главное – участие.

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