«Российский» вердикт CAS будет вынесен 8 февраля

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), работающая сейчас на месте стартующих через несколько дней Олимпийских игр в Пхенчхане, перенесла слушания по делам российских спортсменов, не приглашенных на главный зимний старт четырехлетия и подавших апелляции на это решение Международного олимпийского комитета (МОК).

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Как сообщил RT со ссылкой на адвоката российских спортсменов, на данный момент выездная панель CAS завершила рассмотрение 32 апелляций российских олимпийцев и перенесла оставшуюся часть слушаний.

Всего на решение МОК не выдавать приглашения на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане подал апелляцию 51 российский спортсмен. Таким образом, CAS, по всей видимости, осталось рассмотреть еще 19 дел, после чего и будут объявлены решения.

Очевидно, в Спортивном арбитражном суде не хотят нагнетать обстановку и выдавать вердикты об участии не приглашенных в Пхенчхан-2018 российских спортсменов по частям, чтобы не вызывать чрезмерный ажиотаж до рассмотрения оставшихся дел, слушания по которым перенесены.

В то же время, учитывая, что окончательные списки участников Олимпиады должны быть утверждены не позднее 9 февраля, за день до старта Игр, времени у CAS на вынесение решения практически не остается.

Фактически, сегодняшний перенос слушаний означает, что решения по участию спортсменов из России, подавших в арбитраж апелляции против МОК, должны быть объявлены 8 февраля.

Первыми апелляции в выездную панель Спортивного арбитражного суда подали спортсмены, не получившие приглашения от комиссии под руководством Валери Фурнейрон, рассматривавшей в индивидуальном порядке и на условиях анонимности каждого спортсмена из России, на участие которого в Играх подал заявку Олимпийский комитет России.

В их числе биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, биатлонистка Екатерина Юрлова, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, чьи имена никогда не упоминались ни в каких допинговых скандалах, а все пробы, взятые на протяжении карьеры, были отрицательными.

Также одновременно с ними подавали апелляции в CAS звезды конькобежного спорта Павел Кулижников и Денис Юсков, отбывавшие дисквалификации за запрещенные препараты в юности, но никак не фигурировавшие в допинговом скандале Сочи-2014 и не упоминавшиеся ни в докладе Ричарда Макларена, ни в работе комиссии Самуэля Освальда.

Именно по результатам работы комиссии Освальда, изучавшей манипуляции с допинг-пробами Игр в Сочи, Олимпийский комитет России был лишен аккредитации в МОК на конгрессе Международного олимпийского комитета 5 декабря, а российским спортсменам было разрешено выступление на Играх только под нейтральным флагом и без национальных гимна и символики под брендом «Олимпийские атлеты из России».

Для получения олимпийской лицензии подавшим заявки российским спортсменам необходимо было пройти визирование комиссии Валери Фурнейрон, рассматривавшей большое количество критериев.

Одним из них было отсутствие какой-либо допинговой истории в прошлом, так что Кулижников и Юсков не проходили изначально.

Другое дело, что один был дисквалифицирован в 17 лет за выпитый энергетик и из-за этого уже пропустил домашнюю Олимпиаду, а другой был фигурантом сомнительной истории с марихуаной, где его дисквалифицировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на четыре месяца за якобы положительный допинг-тест, а затем отстранение было увеличено до четырех лет за якобы распространение наркотика.

При этом по истечении трех лет дисквалификации она была отменена после смена руководства Союза конькобежцев России, причем РУСАДА не смогла при повторном рассмотрении дела предоставить положительный допинг-тест Юскова.

Оба конькобежца из России апеллируют к тому, что уже отбыли свои дисквалификации. При этом и Кулижников, и Юсков являются чемпионами мира и действующими мировыми рекордсменами на свои коронных дистанциях, а соревнования конькобежцев без главных звезд, регулярно сдающих отрицательные пробы на запрещенные препараты, рискуют превратиться в фарс.

Еще 18 российских спортсменов и два тренера подали апелляции в выездную панель CAS 6 февраля. Речь идет о спортсменах, которые были оправданы CAS после того, как МОК аннулировал их результаты с Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх.

Уже после этого решения CAS комиссия Фурнейрон, рассмотрев дела спортсменов, отказалась приглашать их в Пхенчхан, на что те и подали апелляции в выездную панель Спортивного арбитражного суда.

Сначала это сделали лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

Вслед за ними документы в CAS направили скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артем Кузнецов («Р-Спорт»), биатлонисты Александра Логинов и Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, саночница Татьяна Иванова и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.

Также иски подали тренеры Сергей Чудинов и Альберт Демченко. При этом российские спортсмены намерены также судиться с Международным олимпийским комитетом и в гражданском суде Швейцарии в Женеве, но это будет уже после Олимпиады.

Среди оправданных CAS российских медалистов Сочи-2014 отказался участвовать в Играх в Пхенчхане только серебряный призер домашней Олимпиады в командном лыжном спринте Никита Крюков, не захотевший соревноваться как нейтральный атлет, без флага и гимна страны.

В CAS подтвердили информацию, что решение по российским апелляциям будет вынесено 8 февраля, однако при этом отметили, что это не касается спортсменов с допинговым прошлым.

«Решение по 6 спортсменам, которые были не приглашены на Олимпиаду в связи с допинговым прошлым, не будет принято в кратчайшие сроки»,

– заявил представитель CAS.

Речь идет о все тех же конькобежцах Кулижникове с Юсковым, прыгуне с трамплина Дмитрие Васильеве, представительнице шорт-трека Татьяне Бородулиной, а также биатлонистах Ирине Старых и Александре Логинове.

Все они обратились и в гражданский суд Швейцарии, но вопрос с их участием в Олимпиаде в данный момент повис в воздухе.

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