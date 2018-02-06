Слушания по делам не допущенных в Пхенчхан российских спортсменов перенесены

По словам Тарасовой, МОК еще пожалеет о своем решении не допускать российских спортсменов к Играм-2018. «В чем они виноваты? За что их наказывать? Почему они должны отвечать за других? Наши соперники уже не знают, за что Россию наказать. Ну не берет нас ничего. Уверена, не возьмет и это. Пропустим игры в Пхенчхане, но будем ездить на чемпионаты Европы и мира. Нас не будет на Олимпиаде, и поклонники спорта многое потеряют. Этот МОК пожалеет еще. Им нужны чемпионы. Не чемпионское катание, а чемпионы, поэтому убирают нас. Таковы законы спортивного бизнеса», — сказала Тарасова.