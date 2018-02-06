Слушания по делам не допущенных в Пхенчхан российских спортсменов перенесены

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
–:–
online
03:05
Канада Норвегия
–:–
online
03:05
Южная Корея Финляндия
–:–
online
03:05
Китай Швейцария
–:–
online
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:04
Финляндия Швейцария
–:–
online
14:04
Южная Корея Китай
–:–
online
14:04
Россия Норвегия
–:–
online
14:04
США Канада
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
online
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
–:–
online
02:35
США Швейцария
–:–
online
02:35
Китай Канада
–:–
online
02:35
Россия Финляндия
–:–
online
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
–:–
online
07:35
Китай Россия
–:–
online
07:35
США Южная Корея
–:–
online
07:35
Швейцария Норвегия
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
online
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
online
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
–:–
online
03:05
Норвегия Финляндия
–:–
online
03:05
Канада Швейцария
–:–
online
03:05
Южная Корея Россия
–:–
online
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:04
Россия Канада
–:–
online
14:04
Швейцария Южная Корея
–:–
online
14:04
Норвегия США
–:–
online
14:04
Финляндия Канада
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
–:–
online
15:10
Швейцария Южная Корея
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
online
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
online
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
online
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
–:–
online
03:05
Финляндия США
–:–
online
03:05
Швейцария Россия
–:–
online
03:05
Канада Южная Корея
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
–:–
online
15:10
Канада Россия
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:10
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
online
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
online
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
online
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
online
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
online
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Команды не определены
–:–
online
14:04
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
online
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
online
15:10
США Словения
–:–
online
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
online
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
online
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
online
03:05
Канада Италия
–:–
online
03:05
Южная Корея США
–:–
online
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
online
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
online
08:05
Россия Великобритания
–:–
online
08:05
Дания Швеция
–:–
online
08:05
Швейцария Китай
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
online
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
online
14:05
Швейцария Италия
–:–
online
14:05
Норвегия Япония
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
online
10:40
Норвегия Швеция
–:–
online
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
online
15:10
Швейцария Канада
–:–
online
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
online
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
online
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
online
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
online
03:05
Дания Япония
–:–
online
03:05
Китай Россия
–:–
online
03:05
Великобритания США
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
online
08:05
Норвегия Канада
–:–
online
08:05
Великобритания Япония
–:–
online
08:05
Дания Швейцария
–:–
online
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
online
14:05
Канада Швеция
–:–
online
14:05
США Швейцария
–:–
online
14:05
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
online
10:40
Россия Словения
–:–
online
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
online
15:10
Швеция Германия
–:–
online
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
online
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
online
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
online
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
online
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
online
03:05
Швеция США
–:–
online
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
online
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
online
08:05
Швеция Россия
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
online
14:05
Швеция Великобритания
–:–
online
14:05
Дания США
–:–
online
14:05
Канада Южная Корея
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
online
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
online
15:10
Россия США
–:–
online
15:10
Словения Словакия
–:–
online
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
online
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
online
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
online
03:05
Россия США
–:–
online
03:05
Япония Китай
–:–
online
03:05
Дания Великобритания
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
online
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
online
08:05
Канада Швеция
–:–
online
08:05
Япония Италия
–:–
online
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
online
14:05
Китай Дания
–:–
online
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
online
14:05
США Канада
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
online
10:40
Чехия Швейцария
–:–
online
15:10
Канада Южная Корея
–:–
online
15:10
Швеция Финляндия
–:–
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
online
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
online
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
online
03:05
США Япония
–:–
online
03:05
Швейцария Канада
–:–
online
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
online
08:05
Канада Швейцария
–:–
online
08:05
Китай Южная Корея
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
online
14:05
Дания Южная Корея
–:–
online
14:05
Италия Великобритания
–:–
online
14:05
США Норвегия
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
online
03:05
Япония Канада
–:–
online
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
online
03:05
Россия Швейцария
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
online
08:05
Швеция Швейцария
–:–
online
08:05
США Канада
–:–
online
08:05
Великобритания Дания
–:–
online
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
online
14:05
Дания Россия
–:–
online
14:05
Китай США
–:–
online
14:05
Япония Швеция
–:–
online
Хоккей
Женщины
07:10
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
12:10
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
online
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
online
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
online
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
online
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
online
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
online
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
online
03:05
Япония Канада
–:–
online
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
online
03:05
Италия Швеция
–:–
online
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
online
08:05
США Южная Корея
–:–
online
08:05
Великобритания Япония
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
online
14:05
Норвегия Италия
–:–
online
14:05
Япония Дания
–:–
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
online
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
online
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
online
03:05
Швеция Китай
–:–
online
03:05
Швейцария Дания
–:–
online
03:05
Канада Великобритания
–:–
online
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
online
08:05
Великобритания США
–:–
online
08:05
Швеция Норвегия
–:–
online
08:05
Южная Корея Япония
–:–
online
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
online
14:05
Швейцария Япония
–:–
online
14:05
Россия Канада
–:–
online
14:05
Южная Корея Дания
–:–
online
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
online
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
online
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Женщины
07:10
Женщины. Финал
–:–
online
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
online
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
online
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
online
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
online
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
online
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
online
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Женщины. Финал
03:05
Команды не определены
–:–
online
Полное расписание

«Не опускаем руки»: россияне о заседании CAS. LIVE

Слушания по делам не допущенных в Пхенчхан российских спортсменов перенесены

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Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес вынесение вердикта по делам оправданных российских спортсменов, которых МОК не допустил на Олимпийские игры в Пхенчхан. Новое заседание, на котором окончательно решится вопрос участия этих атлетов в Олимпиаде, назначено на 8 февраля, 12:00 по московскому времени. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию олимпийских событий.
Трансляция
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14:50

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично прокомментировал информацию о шести тысячах доз противоастматических препаратов, которые привезли норвежские спортсмены на Игры-2018. «Судя по шести тысячам доз препаратов, привезенных на Олимпийские игры, в сборной Норвегии — одни астматики. На этом фоне Бах (глава МОК) становится просто комической фигурой», — написал Пушков в твиттере.

14:20

Российская конькобежка Ангелина Голикова рассказала о вирусной инфекции в Пхенчхане. «У нас в олимпийской деревне в Канныне развесили объявления о норовирусе и мерах предосторожности. Честно говоря, мне становится страшно. Еда в местной столовой однообразная, поэтому выходим из положения — с девчонками ходим в итальянские кафе, едим пасту», — приводит слова Голиковой ТАСС.

Ангелина Голикова

13:53

Глава МОК Томас Бах рассказал, что решение по не допущенным россиянам будет принято в соответствии с Олимпийской хартией. «Сейчас вопрос касается того, получат ли эти спортсмены привилегию быть приглашенными на Олимпийские игры. Основываясь на Олимпийской хартии и будет приниматься решение», — приводит слова Баха ТАСС.

Российский биатлонист Антон Шипулин (слева) и российский лыжник Сергей Устюгов

13:32

Президент Владимир Путин рассказал о лидерстве России в мировом спорте, несмотря на ситуацию вокруг российских олимпийцев. «Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин.

Владимир Путин с Ильей Ковальчуком и другими российскими олимпийцами

13:22

Бах доволен решением сессии МОК поддержать отстранение ОКР. «Исполком очень доволен результатом голосования по вопросу решения от 5 декабря», — приводит слова Баха ТАСС.

Президент МОК Томас Бах

13:01

Глава МОК Томас Бах надеется, что заседание CAS по апелляциям 32 российских спортсменов завершится как можно скорее. «Слушания в CAS идут прямо сейчас. Надеюсь, он вынесет свое решение как можно скорее», — сказал Бах на пресс-конференции.

Президент МОК Томас Бах

12:51

CAS назвал крайний срок подачи МОК документов о не допущенных к Играм россиянах. Материалы по 32 российским спортсменам должны быть переданы до 09:00 по местному времени (15:00 мск) 9 февраля.

12:36

Новый член исполкома МОК Ненад Лалович рассказал о шансах Олимпийского комитета России быть восстановленным до окончания Игр-2018. «Да, я думаю, что у меня будет право голоса. Шансы есть, но необходимо посмотреть, как все пройдет в ближайшие две недели, вы знаете, от этого и будет зависеть решение. Надеюсь, все будет хорошо. Есть огромная возможность того, что Олимпийский комитет России будет восстановлен, мяч на вашей стороне», — приводит слова Лаловича ТАСС.

Президент ОКР Александр Жуков

12:23

Норвежские спортсмены взяли на Игры в Пхенчхан более шести тысяч доз противоастматических препаратов. Отмечается, что число ингаляторов в десятки раз превосходят показатели шведской и финской команд.

Президент WADA Крейг Риди

12:13

Глава Объединенного мира бокса серб Ненад Лалович избран членом исполкома Международного олимпийского комитета. «Для меня будет честью и дальше отстаивать интересы олимпийского движения и летних видов спорта», — приводит слова Лаловича ТАСС.

11:58

Российский биатлонист Антон Шипулин обратился к подписчикам в инстаграме. «Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску на Олимпиаду, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход», — сказал Шипулин в видеобращении.

11:40

Шорт-трекистка Татьяна Бородулина заявила, что давно потеряла надежду на участие в Играх-2018. Ее дело будет рассмотрено в CAS после Олимпиады. «Я уже и не надеялась на участие в Олимпиаде, поскольку старт соревнований уже 10 февраля. Понятно, что, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Тем более все заявления МОК дают понять, что для них никакой суд не указ и они будут стоять на своем до последнего», — цитирует Бородулину ТАСС. «Продолжаю тренироваться и готовиться к чемпионату мира. После турнира буду уже думать о своей дальнейшей карьере», — сказала спортсменка.

11:23

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от решения CAS по апелляциям российских спортсменов. «Решение суда уже есть, а огласят его только завтра. Для нас не очень понятно, почему нельзя сделать это сразу. Мы надеемся, что здесь нет никакого сговора, нет договоренности с шовинистически настроенной частью Международного олимпийского комитета (МОК), которая как раз требует недопуск к Олимпиаде. Мы рассчитываем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет правильное и справедливое решение. При желании исполнить решение суда можно очень быстро. С нашей стороны есть все необходимые документы, спортсмены подготовлены, экипировка получена. Мы готовы к участию, ждем решения суда и его исполнения господами из МОК», — цитирует Свищева RT.

Здание Государственной думы РФ

11:10

Стало известно, что неприглашенные на Олимпиаду-2018 российские конькобежцы примут участие в специальном турнире, который пройдет в подмосковной Коломне с 16 по 18 февраля. «Министерство спорта России уже согласовало даты и место проведения специальных соревнований для наших конькобежцев. Они пройдут с 16 по 18 февраля в Коломне», — заявил тренер спринтерской сборной России Дмитрий Дорофеев.

10:55

Генеральный секретарь CAS Мэттью Риб заявил, что понимает разочарование МОК на решение об оправдании 28 россиян. «Мы делаем свою работу. Реакция МОК на наше решение была достаточно серьезной, и я понимаю их разочарование», — приводит слова Риба RT. 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

Президент МОК Томас Бах

10:40

Дела российских спортсменов, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил, будут рассмотрены после Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. В число спортсменов, чьи дела будут рассмотрены после Игр-2018, входят конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.

Денис Юсков (слева) и Павел Кулижников после забега на 1000 метров, который они оба завершили в тройке призеров, на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Коломне

10:25

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб заявил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, если их апелляции на недопуск к соревнованиям будут удовлетворены. «Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допускать спортсменов к Играм. Между нами и МОК нет кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян», — сказал Риб.

Флаги стран-участниц в Олимпийской деревне

10:10

Апелляции 15 россиян планируется рассмотреть 8 февраля. В их число входят Александр Легков, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все – лыжный спорт), Александр Третьяков, Мария Орлова, Елена Никитина (все – скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все – конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).

Александр Третьяков с золотой олимпийской медалью Сочи

10:00

Представитель CAS заявил, что суд примет решение по апелляция российских спортсменов до церемонии открытия Олимпийских игр, которое пройдет 9 февраля. «Мы рассчитываем, что решение будет принято до церемонии открытия, крайний срок для нас — день пятницы. Но мы рассчитываем, что решение по апелляциям будет в четверг», — заявил представитель CAS.

Россию хотят отстранить от Олимпиады в Пхенчхане -- 2018

09:50

Слушания по делам российских спортсменов перенесены. «Заседание продолжится в четверг, 8 февраля в 12 часов дня. Решение, возможно, будет вынесено ближе к концу дня», — заявил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэттью Риб.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне

09:40

Российская прыгунья на лыжах с трамплина Софья Тихонова прокомментировала запрет МОК на выступление под флагом страны. «Конечно, хотелось бы на первой Олимпиаде выступать под национальным флагом. Однако мы работали четыре года, был кропотливый труд, поэтому, как бы оно ни было, нужно проявлять себя. Настрой боевой, едем полны решимости побеждать», — цитирует спортсменку ТАСС.

Флаг России не будет под запретом на трибунах во время Олимпиады

09:25

Yahoo Sports включила хакеров Fаncy Bears в список главных проблем Олимпийских игр в Пхенчхане. «По всей видимости, главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов. На данный момент хакеры опубликовала два набора взломанных документов», — написали авторы Yahoo Sports.

09:15

По словам Тарасовой, МОК еще пожалеет о своем решении не допускать российских спортсменов к Играм-2018. «В чем они виноваты? За что их наказывать? Почему они должны отвечать за других? Наши соперники уже не знают, за что Россию наказать. Ну не берет нас ничего. Уверена, не возьмет и это. Пропустим игры в Пхенчхане, но будем ездить на чемпионаты Европы и мира. Нас не будет на Олимпиаде, и поклонники спорта многое потеряют. Этот МОК пожалеет еще. Им нужны чемпионы. Не чемпионское катание, а чемпионы, поэтому убирают нас. Таковы законы спортивного бизнеса», — сказала Тарасова.

2016 год. Татьяна Тарасова на пресс-конференции, посвященной старту социального проекта "Дети на льду. Звезды"

09:05

О решениях МОК высказалась тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Отстранение российских спортсменов от Олимпиады — это чистой воды политический заказ.  Нас бьют откровенно, без правил. Заставляют встать на колени и упасть еще ниже. Я не представляю, как долго это будет продолжаться и как мы все это переживем»,  — цитирует Тарасову «Столица С».

2011 год. Татьяна Тарасова наблюдает за тренировкой пар перед началом соревнований чемпионата мира по фигурному катанию

08:50

К сожалению, хоккей с мячом не будет включен в программу Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Исполняющий обязанности главы координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Играм Хуан Антонио Самаранч заявил, что местный оргкомитет не обращался с просьбой к МОК включить новые виды спорта в программу соревнований.

Сборная России победила Финляндию

08:40

Российским журналистам разрешено использовать национальную символику во время Игр. «Нет каких-то строгих требований по национальной символике. Вы такие же независимые репортеры, как из США и Великобритании. Можно записывать интервью со спортсменами, даже если микрофон окрашен в цвета флага. Но если российские хоккеисты выиграют золото и споют на радостях гимн, то ситуация может осложниться. МОК рассмотрит каждый случай индивидуально. О возможных санкциях говорить рано», — сказала представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Ленни Эбби на встрече с представителями СМИ.

08:30

CAS зарегистрировал апелляции 15 российских спортсменов. В список подавших апелляции входят лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина и другие.

Российский лыжник Александр Легков

08:15

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова признались, что стараются не обращать на ситуацию с национальным флагом, под которым они не могут выступать из-за решения МОК. «Если будем отвлекаться на внешние раздражители, то не сможем нормально подготовиться. Так что стараемся не обращать на это внимание», — заявил Крушельницкий. «Мы уже пережили эту ситуацию. Сейчас хотим спокойно отыграть без этих разговоров, это не очень приятно», — призналась Брызгалова.

Российский флаг будет под тотальным запретом во время Олимпиады в Пхенчхане

08:05

Пока Сергей Устюгов ждет положительного решения CAS, другие лыжники, допущенные до Олимпиады, прилетели в Южную Корею.

Это Вячеслав Колясев, Дмитрий Веретейников, Леонид Вионградов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Александр Большунов и Алексей Червоткин.

Скоро у них начнутся тренировки, а первые соревнования будут 11 февраля.

Александр Большунов

07:55

Пока различные комиссии решают свои дела, уже допущенные спортсмены и тренеры продолжают тренировки перед стартом Олимпиады. Например, керлингисты.

Тренер россиян Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой Василий Гудин рассказал, что пара входит в число фаворитов соревнований в дабл-миксте.

«Наша задача — попасть в четверку, а там будем смотреть», — сказал Гудин. Ай-да на медали замахнутся, почему нет?

Российский флаг будет под тотальным запретом во время Олимпиады в Пхенчхане

07:45

Видимо, CAS настолько понравилась идея с выездной комиссией, что специальная группа будет работать и на чемпионате мира по футболу в России. Об этом рассказал глава организации Джон Коутс. Приезжайте, примем, накормим, даже рабочее место предоставим!

Экс-звезда сборной Уругвая, один из участников пятничной церемонии Диего Форлан (слева) и талисман Забивака -- на репетиции жеребьевки

07:35

Также Поздняков рассказал, что приветственной церемонии с поднятием флага «спортсменов-олимпийцев из России» (OAR) в олимпийской деревне не будет. И правда, зачем она нужна. Все и без этого знают, откуда наши атлеты!

Логотип Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский атлет из России") на форме спортсменов‐олимпийцев из России.

07:25

Пока новостей от CAS нет. Зато есть новости от руководителя делегации олимпийских спортсменов из России Станислава Позднякова, который рассказал, что норовирусная инфекция не коснулась наших атлетов. А ведь уже зафиксировано 32 случая заболевания.

Биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев в олимпийской деревне Каннына

07:15

Почетный член МОК Виталий Смирнов также рассказал, что глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг разочарован неприглашением на Олимпиаду Антона Шипулина и других биатлонистов.

«Я сегодня очень долго разговаривал с Бессебергом, он выражает большое разочарование по поводу невозможности выступления биатлонистов», - сказал Смирнов.

Антон Шипулин

07:05

Итак, заседание комиссии CAS началось! Мы верим в справедливое решение, но задним умом понимаем, что на позитивый итог рассчитывать сложно.

07:00

А сегодня почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов подтвердил намерение организации восстановить Олимпийский комитет России до конца Игр. Александр Жуков точно должен быть рад.

Почетный президент ОКР Виталий Смирнов

06:55

Вчера глава одной из комиссий по допуску российских спортсменов Николь Хевертц рассказала, что Международный олимпийский комитет может до конца Игр частично или полностью восстановить в правах Олимпийский комитет России.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

06:45

Он отметил, что: «Пекин нас не просил о включении новых видов спорта, и мы этому рады». А значит на зимних Играх 2022 года мы снова не увидим хоккей с мячом, а также ледолазания и лыжный альпинизм. А жаль, на прошлой неделе наша сборная по бенди стала 11-кратным чемпионом мира.

Могли бы побороться за еще одну золотую медаль.

Сборная России в момент триумфа

06:40

Для начала на сессии МОК представили программу следующих зимних Игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Так как Александр Жуков и весь Олимпийский комитет России отстранен, его обязанности выполняет Хуан Антонио Самаранч-младший.

Хуан Антонио Самаранч-младший

06:35

Решение должно быть объявлено в 7:00 мск.

06:30

Разбирать обращения россиян, среди которых биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов. будет панель арбитров в составе: Кэрол Робертс (Канада) – председатель, Бернхард Велтен (Швейцария) и Зали Стеггалл (Австралия).

06:00

Доброго времени суток, уважемые читатели! Сегодня выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане вынесет вердикт по апелляциям 32-х российских спортсменов, оспаривающим недопуск на Олимпиаду-2018.

Глава CAS Джон Коутс

Нужны ли России госкорпорации?
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