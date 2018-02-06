«Не опускаем руки»: россияне о заседании CAS. LIVE
Слушания по делам не допущенных в Пхенчхан российских спортсменов перенесены
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично прокомментировал информацию о шести тысячах доз противоастматических препаратов, которые привезли норвежские спортсмены на Игры-2018. «Судя по шести тысячам доз препаратов, привезенных на Олимпийские игры, в сборной Норвегии — одни астматики. На этом фоне Бах (глава МОК) становится просто комической фигурой», — написал Пушков в твиттере.
Российская конькобежка Ангелина Голикова рассказала о вирусной инфекции в Пхенчхане. «У нас в олимпийской деревне в Канныне развесили объявления о норовирусе и мерах предосторожности. Честно говоря, мне становится страшно. Еда в местной столовой однообразная, поэтому выходим из положения — с девчонками ходим в итальянские кафе, едим пасту», — приводит слова Голиковой ТАСС.
Глава МОК Томас Бах рассказал, что решение по не допущенным россиянам будет принято в соответствии с Олимпийской хартией. «Сейчас вопрос касается того, получат ли эти спортсмены привилегию быть приглашенными на Олимпийские игры. Основываясь на Олимпийской хартии и будет приниматься решение», — приводит слова Баха ТАСС.
Президент Владимир Путин рассказал о лидерстве России в мировом спорте, несмотря на ситуацию вокруг российских олимпийцев. «Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин.
Бах доволен решением сессии МОК поддержать отстранение ОКР. «Исполком очень доволен результатом голосования по вопросу решения от 5 декабря», — приводит слова Баха ТАСС.
Глава МОК Томас Бах надеется, что заседание CAS по апелляциям 32 российских спортсменов завершится как можно скорее. «Слушания в CAS идут прямо сейчас. Надеюсь, он вынесет свое решение как можно скорее», — сказал Бах на пресс-конференции.
CAS назвал крайний срок подачи МОК документов о не допущенных к Играм россиянах. Материалы по 32 российским спортсменам должны быть переданы до 09:00 по местному времени (15:00 мск) 9 февраля.
Новый член исполкома МОК Ненад Лалович рассказал о шансах Олимпийского комитета России быть восстановленным до окончания Игр-2018. «Да, я думаю, что у меня будет право голоса. Шансы есть, но необходимо посмотреть, как все пройдет в ближайшие две недели, вы знаете, от этого и будет зависеть решение. Надеюсь, все будет хорошо. Есть огромная возможность того, что Олимпийский комитет России будет восстановлен, мяч на вашей стороне», — приводит слова Лаловича ТАСС.
Норвежские спортсмены взяли на Игры в Пхенчхан более шести тысяч доз противоастматических препаратов. Отмечается, что число ингаляторов в десятки раз превосходят показатели шведской и финской команд.
Глава Объединенного мира бокса серб Ненад Лалович избран членом исполкома Международного олимпийского комитета. «Для меня будет честью и дальше отстаивать интересы олимпийского движения и летних видов спорта», — приводит слова Лаловича ТАСС.
Российский биатлонист Антон Шипулин обратился к подписчикам в инстаграме. «Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску на Олимпиаду, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход», — сказал Шипулин в видеобращении.
Шорт-трекистка Татьяна Бородулина заявила, что давно потеряла надежду на участие в Играх-2018. Ее дело будет рассмотрено в CAS после Олимпиады. «Я уже и не надеялась на участие в Олимпиаде, поскольку старт соревнований уже 10 февраля. Понятно, что, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Тем более все заявления МОК дают понять, что для них никакой суд не указ и они будут стоять на своем до последнего», — цитирует Бородулину ТАСС. «Продолжаю тренироваться и готовиться к чемпионату мира. После турнира буду уже думать о своей дальнейшей карьере», — сказала спортсменка.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от решения CAS по апелляциям российских спортсменов. «Решение суда уже есть, а огласят его только завтра. Для нас не очень понятно, почему нельзя сделать это сразу. Мы надеемся, что здесь нет никакого сговора, нет договоренности с шовинистически настроенной частью Международного олимпийского комитета (МОК), которая как раз требует недопуск к Олимпиаде. Мы рассчитываем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет правильное и справедливое решение. При желании исполнить решение суда можно очень быстро. С нашей стороны есть все необходимые документы, спортсмены подготовлены, экипировка получена. Мы готовы к участию, ждем решения суда и его исполнения господами из МОК», — цитирует Свищева RT.
Стало известно, что неприглашенные на Олимпиаду-2018 российские конькобежцы примут участие в специальном турнире, который пройдет в подмосковной Коломне с 16 по 18 февраля. «Министерство спорта России уже согласовало даты и место проведения специальных соревнований для наших конькобежцев. Они пройдут с 16 по 18 февраля в Коломне», — заявил тренер спринтерской сборной России Дмитрий Дорофеев.
Генеральный секретарь CAS Мэттью Риб заявил, что понимает разочарование МОК на решение об оправдании 28 россиян. «Мы делаем свою работу. Реакция МОК на наше решение была достаточно серьезной, и я понимаю их разочарование», — приводит слова Риба RT. 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.
Дела российских спортсменов, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил, будут рассмотрены после Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. В число спортсменов, чьи дела будут рассмотрены после Игр-2018, входят конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.
Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб заявил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, если их апелляции на недопуск к соревнованиям будут удовлетворены. «Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допускать спортсменов к Играм. Между нами и МОК нет кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян», — сказал Риб.
Апелляции 15 россиян планируется рассмотреть 8 февраля. В их число входят Александр Легков, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все – лыжный спорт), Александр Третьяков, Мария Орлова, Елена Никитина (все – скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все – конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).
Представитель CAS заявил, что суд примет решение по апелляция российских спортсменов до церемонии открытия Олимпийских игр, которое пройдет 9 февраля. «Мы рассчитываем, что решение будет принято до церемонии открытия, крайний срок для нас — день пятницы. Но мы рассчитываем, что решение по апелляциям будет в четверг», — заявил представитель CAS.
Слушания по делам российских спортсменов перенесены. «Заседание продолжится в четверг, 8 февраля в 12 часов дня. Решение, возможно, будет вынесено ближе к концу дня», — заявил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэттью Риб.
Российская прыгунья на лыжах с трамплина Софья Тихонова прокомментировала запрет МОК на выступление под флагом страны. «Конечно, хотелось бы на первой Олимпиаде выступать под национальным флагом. Однако мы работали четыре года, был кропотливый труд, поэтому, как бы оно ни было, нужно проявлять себя. Настрой боевой, едем полны решимости побеждать», — цитирует спортсменку ТАСС.
Yahoo Sports включила хакеров Fаncy Bears в список главных проблем Олимпийских игр в Пхенчхане. «По всей видимости, главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов. На данный момент хакеры опубликовала два набора взломанных документов», — написали авторы Yahoo Sports.
По словам Тарасовой, МОК еще пожалеет о своем решении не допускать российских спортсменов к Играм-2018. «В чем они виноваты? За что их наказывать? Почему они должны отвечать за других? Наши соперники уже не знают, за что Россию наказать. Ну не берет нас ничего. Уверена, не возьмет и это. Пропустим игры в Пхенчхане, но будем ездить на чемпионаты Европы и мира. Нас не будет на Олимпиаде, и поклонники спорта многое потеряют. Этот МОК пожалеет еще. Им нужны чемпионы. Не чемпионское катание, а чемпионы, поэтому убирают нас. Таковы законы спортивного бизнеса», — сказала Тарасова.
О решениях МОК высказалась тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Отстранение российских спортсменов от Олимпиады — это чистой воды политический заказ. Нас бьют откровенно, без правил. Заставляют встать на колени и упасть еще ниже. Я не представляю, как долго это будет продолжаться и как мы все это переживем», — цитирует Тарасову «Столица С».
К сожалению, хоккей с мячом не будет включен в программу Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Исполняющий обязанности главы координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Играм Хуан Антонио Самаранч заявил, что местный оргкомитет не обращался с просьбой к МОК включить новые виды спорта в программу соревнований.
Российским журналистам разрешено использовать национальную символику во время Игр. «Нет каких-то строгих требований по национальной символике. Вы такие же независимые репортеры, как из США и Великобритании. Можно записывать интервью со спортсменами, даже если микрофон окрашен в цвета флага. Но если российские хоккеисты выиграют золото и споют на радостях гимн, то ситуация может осложниться. МОК рассмотрит каждый случай индивидуально. О возможных санкциях говорить рано», — сказала представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Ленни Эбби на встрече с представителями СМИ.
CAS зарегистрировал апелляции 15 российских спортсменов. В список подавших апелляции входят лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина и другие.
Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова признались, что стараются не обращать на ситуацию с национальным флагом, под которым они не могут выступать из-за решения МОК. «Если будем отвлекаться на внешние раздражители, то не сможем нормально подготовиться. Так что стараемся не обращать на это внимание», — заявил Крушельницкий. «Мы уже пережили эту ситуацию. Сейчас хотим спокойно отыграть без этих разговоров, это не очень приятно», — призналась Брызгалова.
Пока Сергей Устюгов ждет положительного решения CAS, другие лыжники, допущенные до Олимпиады, прилетели в Южную Корею.
Это Вячеслав Колясев, Дмитрий Веретейников, Леонид Вионградов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Александр Большунов и Алексей Червоткин.
Скоро у них начнутся тренировки, а первые соревнования будут 11 февраля.
Пока различные комиссии решают свои дела, уже допущенные спортсмены и тренеры продолжают тренировки перед стартом Олимпиады. Например, керлингисты.
Тренер россиян Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой Василий Гудин рассказал, что пара входит в число фаворитов соревнований в дабл-миксте.
«Наша задача — попасть в четверку, а там будем смотреть», — сказал Гудин. Ай-да на медали замахнутся, почему нет?
Видимо, CAS настолько понравилась идея с выездной комиссией, что специальная группа будет работать и на чемпионате мира по футболу в России. Об этом рассказал глава организации Джон Коутс. Приезжайте, примем, накормим, даже рабочее место предоставим!
Также Поздняков рассказал, что приветственной церемонии с поднятием флага «спортсменов-олимпийцев из России» (OAR) в олимпийской деревне не будет. И правда, зачем она нужна. Все и без этого знают, откуда наши атлеты!
Пока новостей от CAS нет. Зато есть новости от руководителя делегации олимпийских спортсменов из России Станислава Позднякова, который рассказал, что норовирусная инфекция не коснулась наших атлетов. А ведь уже зафиксировано 32 случая заболевания.
Почетный член МОК Виталий Смирнов также рассказал, что глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг разочарован неприглашением на Олимпиаду Антона Шипулина и других биатлонистов.
«Я сегодня очень долго разговаривал с Бессебергом, он выражает большое разочарование по поводу невозможности выступления биатлонистов», - сказал Смирнов.
Итак, заседание комиссии CAS началось! Мы верим в справедливое решение, но задним умом понимаем, что на позитивый итог рассчитывать сложно.
А сегодня почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов подтвердил намерение организации восстановить Олимпийский комитет России до конца Игр. Александр Жуков точно должен быть рад.
Вчера глава одной из комиссий по допуску российских спортсменов Николь Хевертц рассказала, что Международный олимпийский комитет может до конца Игр частично или полностью восстановить в правах Олимпийский комитет России.
Он отметил, что: «Пекин нас не просил о включении новых видов спорта, и мы этому рады». А значит на зимних Играх 2022 года мы снова не увидим хоккей с мячом, а также ледолазания и лыжный альпинизм. А жаль, на прошлой неделе наша сборная по бенди стала 11-кратным чемпионом мира.
Могли бы побороться за еще одну золотую медаль.
Для начала на сессии МОК представили программу следующих зимних Игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Так как Александр Жуков и весь Олимпийский комитет России отстранен, его обязанности выполняет Хуан Антонио Самаранч-младший.
Решение должно быть объявлено в 7:00 мск.
Разбирать обращения россиян, среди которых биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов. будет панель арбитров в составе: Кэрол Робертс (Канада) – председатель, Бернхард Велтен (Швейцария) и Зали Стеггалл (Австралия).
Доброго времени суток, уважемые читатели! Сегодня выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане вынесет вердикт по апелляциям 32-х российских спортсменов, оспаривающим недопуск на Олимпиаду-2018.