Российская скелетонистка назвала решение МОК «беспределом»

В конце минувшей недели из Спортивного арбитражного суда (CAS) пришли столь редкие в последнее время позитивные новости для российских олимпийцев — арбитраж неожиданно для многих вынес оправдательный приговор по делам 28 отечественных атлетов, которых ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах с аннулированием результатов Игр-2014 в Сочи.

Впоследствии Олимпийский комитет России (ОКР) подал прошение в МОК относительно выдачи приглашений в Пхенчхан-2018 тем оправданным россиянам, которые туда собирались, то есть 13 действующим спортсменам и двум бывшим атлетам, а ныне тренерам:

скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также наставникам сборных Сергею Чудинову (скелетон) и Альберту Демченко (санный спорт).

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Однако на решение МОК вердикт суда никак не повлиял — спустя некоторое время члены комитета постановили, что для приглашения на Игры нужно что-то «большее, чем просто отсутствие санкций». Об этом накануне заявил сам Томас Бах, глава международной организации.

«Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях.

Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их чистоте, кроме того, они прошли на 50% больше тестов, чем спортсмены из других стран.

Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов»,

— сказал спортивный чиновник.

В интервью «Газете.Ru» скелетонистка Ольга Потылицына, которая также была оправдана CAS, рассказала о своих эмоциях после обнародования оправдательного приговора, а также назвала реакцию МОК на постановление суда «беспределом».

— Вас оправдал CAS. Насколько неожиданным и удивительным было для вас это решение суда, как вы его встретили?

— Это, конечно, очень радостная новость, и такого никто не ожидал. Да, мы надеялись, однако была такая обстановка из разряда «50 на 50».

О данном известии узнала сама — будучи на сборах в Сочи, следила за этим в режиме «онлайн» на сайте. А сейчас я нахожусь в Москве, тренируюсь, готовлюсь к чемпионату России.

— Когда увидели решение CAS, появилось ли у вас ощущение, что теперь все глобально поменяется в позитивную сторону для российского спорта?

— Конечно.

Я надеялась, что всех россиян, оправданных судом, все-таки допустят до Олимпиады в Пхенчхане. Правда, последующие новости меня очень огорчили…

— По вашему мнению, почему Международный олимпийский комитет (МОК) проявляет столь упорную позицию по этому вопросу?

— Наверное, они изначально были настроены подобным образом, а теперь решили «дожимать» любыми способами. Но, естественно, я не могла и подумать, что они пойдут наперекор CAS.

— Как вы относитесь к решениям МОК по спортсменам, которые не получили приглашения на Игры-2018 вообще без единого объяснения от комитета?

— Это какой-то беспредел — за них очень обидно. Если у нас хоть были какие-то движения, то у них вообще все в последний момент случилось.

Наверное, там даже сложнее ситуация — в отличие от нас у них даже надежды и шансов, пожалуй, и не было на оправдание. Они, конечно, попытались, но им тоже сказали, что ничего говорить не будут. Это как-то неправильно, не по-человечески даже…

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