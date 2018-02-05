МОК отказался приглашать оправданных россиян на Олимпиаду‍

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпиаду-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, 13 российским спортсменам и двум тренерам, ранее оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о допинге на Играх в Сочи в 2014 году.

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В своем официальном заявлении МОК подчеркнул, что комиссия организации, выносившая решение в отношении россиян, согласилась с тем, что вердикт CAS не снял с фигурантов расследования якобы существовавшей на предыдущей зимней Олимпиаде допинговый системы подозрений в нарушении антидопингового кодекса.

«Комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми»,

— говорится в заявлении комитета.

Уточним, что речь в данном случае идет о недопуске до Игр в Пхенчхане скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова, саночницы Татьяны Ивановой, а также тренеров Сергея Чудинова (скелетон) и Альберта Демченко (саночник).

Кроме того, в МОК, говоря о принципе отбора «чистых» россиян на Олимпиаду-2018, отметили, что отвечавшая за дела отечественных спортсменов комиссия изучала анонимные данные.

«Комиссия в очередной раз проделала большую работу, проверяя дела анонимно. Это означает, что они не знали, какая информация принадлежит тому или иному спортсмену. У них были только число и доступ к различным источникам информации»,

— заявил президент организации Томас Бах.

Примечательно, что очередная недобрая весть из МОК хоть и не добавила позитива российскому спорту, но и неприятной неожиданностью тоже не стала — несмотря на всевозможные надежды о более мажорном вердикте комитета, именно подобное решение было наиболее прогнозируемым.

Так, к примеру, наставник российских саночников Демченко признался, что международная организация удивить его на этот раз не смогла.

«Для меня решение не допустить нас с Татьяной Ивановой до участия в ОИ-2018 было ожидаемым. Но мы не сдаемся»,

— передает слова специалиста ТАСС.

О схожем сказал и скелетонист Третьяков, также добавивший, что новое постановление МОК не заставит его мгновенно завершить карьеру.

«Я не удивлен этому решению. Это было ожидаемо, они говорили так, да и все к этому шло. Дальше будем судиться и через суды доказывать свою правоту. Сложа руки точно сидеть не будем.

Завершение карьеры? «Пока об этом даже не думаю, такие решения просто так не принимаются. Я еще в обойме», — заключил спортсмен.

В Федерации бобслея России о решении по Никитиной, Орловой и Третьякову высказались несколько прямолинейней, назвав случившееся «произволом».

«Решения комиссии МОК — это не просто несправедливость по отношению к нашим выдающимся чемпионам, невиновность которых установил высший судебный спортивный орган — арбитраж в Лозанне.

Это еще одно подтверждение того, что спортивного права больше не существует, а вся власть в мировом спорте перешла к группе марионеток, которыми сторонние силы управляют в политических целях.

Многомиллионной аудитории, не только в России, но и по всему миру, отказали в возможности увидеть элиту современного зимнего спорта, сопереживать настоящей бескомпромиссной и честной борьбе, которая и является сутью олимпийского движения.

Без Александра, Елены и Марии Игры потеряют в цене, а медали будет уценены до состояния драгоценного лома, из которого они сделаны.

Оставлять этот произвол без ответа мы не собираемся. Нас втягивают в бесконечную череду судебных процессов, но мы готовы идти до конца, МОК придется расплатиться, в том числе и своей репутацией, от которой и так почти ничего не осталось»,

— заявили в организации.

В свою очередь глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подчеркнул, что о сути вердикта МОК касательно 15 оправданных CAS россиян можно было догадаться еще накануне, когда президент комитета Бах публично призвал к реформам в Спортивном арбитражном суде, возмутившись его приговору по отечественным атлетам.

«Решение было предсказуемым. Особенно после вчерашнего заявления президента МОК Баха. Фактически оно ставит комиссию МОК выше CAS, поскольку комиссии говорят, что у них есть основания, доказательства для отстранения наших спортсменов, но почему-то на заседании в CAS их не предъявляют, а просто принимают решение и точка», — заметил Кравцов.

А вот официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые решения МОК, предложила проверить на допинг самих членов организации, выносящих подобные неоднозначные постановления.

«После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?

— написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

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