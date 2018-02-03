Секс-скандал: врач сборной США подставил начальство

Один из самых громких судебных процессов в истории спорта, в результате которого бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар получил 175-летний срок заключения в качестве приговора, продолжает приковывать к себе повышенное внимание ответственности.

Еще во время вынесения приговора в зале суда 25 января Нассар подвергся нападению со стороны отца трех гимнасток, пострадавших от действий врача.

Рэндалл Маргрэйвс выступил с просьбой к судье предоставить ему время для личного общения с Нассаром, на что получил отказ. После этого он предпринял попытку напасть на экс-врача сборной США, однако был остановлен полицейскими. Слушания были приостановлены, а Маргрэйвс в наручниках и в сопровождении полиции покинул судебный зал.

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После инцидента судья объявила о возобновлении заседания, а также отметила, что эмоции отца пострадавших гимнасток вполне естественны.

«Я признаю, что у мистера Маргрэйвса три дочери, за которыми на этом заседании ему пришлось наблюдать, переживая боль. Если мне было тяжело слушать, что должны были сказать его дочери, то я не могу представить, как сложно было ему. То, что сделал Нассар, было ужасно. Это немыслимо, но, пожалуйста, позвольте системе уголовного правосудия делать то, что она должна делать», — сказала она.

Теперь же американские сенаторы Джин Шахин и Джони Эрст заявили, что генеральный секретарь Национального олимпийского комитета США Стив Блэкмун должен покинуть свой пост, если будет подтверждено, что НОК не предпринял мер по защите спортсменок после первых обвинений о домогательствах в адрес бывшего врача США по гимнастике Ларри Нассара.

«Если эти сообщения верны, то дело уже не просто в халатности. Встают серьезные вопросы о степени ответственности НОК США, и при таких обстоятельствах наиболее уместным шагом для Скотта Блэкмуна была бы отставка»,

— говорится в заявлении сенаторов.

Скандал о сексуальных домогательствах Нассара, разразившийся в сентябре 2016 года, в итоге приобрел невиданные масштабы. На данный момент в домогательствах бывшего врача сборной США обвинили уже 265 женщин.

При этом 11 июля 2017 года в компьютере Нассара полиция обнаружила десятки гигабайтов детской порнографии, в результате чего против него было открыто еще одно дело. Приговор по нему был вынесен 7 декабря — доктор получил 60 лет тюрьмы.

Чуть ранее Нассар признал себя виновным в семи, а потом еще в трех случаях домогательств. Слушания по делу бывшего спортивного доктора продолжались семь дней. Почти 170 свидетелей представили сведения.

Женщины обвиняли врача в том, что он под предлогом лечения и обследования травм совершал в их отношении действия сексуального характера. Приговором по этому делу стали от 40 до 175 лет тюрьмы, добавленные к уже вынесенному наказанию в виде 60 лет лишения свободы.

Во время процесса известные спортсменки, например, Александра Райсман, заявили, что Федерация гимнастики США была в курсе происходящего, но заставляла их молчать о совершенном насилии.

В результате этих обвинений Блэкмун заявил, что НОК США инициирует стороннее расследование, которое должно определить, кто из руководителей Федерации гимнастики США был осведомлен о противоправных действиях Нассара.

Уже 3 февраля во время заседания Исполкома МОК директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс заявил, что ситуация с процессом над Нассаром не могла серьезно не обеспокоить МОК, и на второй день Исполкома президент организации Томас Бах выступит с официальным заявлением по этому поводу.

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