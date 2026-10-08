Футболист «Динамо» не исключил перехода в «Спартак»

Футболист «Динамо» Окишор не исключил перехода в «Спартак»

Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор не исключил перехода в московский «Спартак», несмотря на нелюбовь к клубу, передает «Матч ТВ».

«Я не люблю «Спартак», но кто знает, что будет в жизни. Никогда не хочу говорить «никогда», — сказал Окишор.

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов Арена» в Ростове, завершилась со счетом 3:0. Главным арбитром выступил Андрей Прокопов из Ярославля

Счет открыл нападающий Константин Тюкавин на 35-й минуте, завершив быструю контратаку своей команды. На 78-й минуте полузащитник Виктор Окишор удвоил преимущество, пробив в дальний угол. На 88-й минуте Тюкавин оформил дубль, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе «Динамо» довело количество очков в сезоне до 19 и поднялось на второе место в турнирной таблице.

Ранее в «Динамо» оценили дебют новичка из Чили.