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Стало известно, зачем «Спартак» срочно переподписал своего лидера

Инсайдер Гурцкая: «Зенит» хотел подписать полузащитника «Спартака» Барко
Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» продлил контракт с атакующим полузащитником Эсекьелем Барко для того, чтобы он не достался петербургскому «Зениту» в 2027 году. Об этом в шоу «Это футбол, брат» заявил инсайдер Тимур Гурцкая.

По его словам, сделка могла бы состояться уже в начале января будущего года.

«У меня был инсайд, что Барко летом перейдет в «Зенит», поэтому он не подписывал ничего со «Спартаком». Говорили, что он дотянет до первого января, подпишет контракт с «Зенитом» и уйдет туда свободным агентом», — заявил Гурцкая.

Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года, прежнее истекало в 2027 году. Барко провел за «Спартак» 79 матчей, забив 23 мяча.

После девяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 10 октября. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» рассказали о здоровье Эсекьеля Барко.

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