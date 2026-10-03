Карпин вышел на второе место по победам со сборной России

Валерий Карпин обошел Станислава Черчесова по количеству побед на посту главного тренера сборной России по футболу.

Минувшим вечером россияне обыграли в товарищеском матче сборную Намибии. Игра прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 6:0. Для 57-летнего специалиста этот успех стал 25-м во главе российской команды, что позволило опередить в рейтинге Станислава Черчесова, на счету которого 24 победы.

Больше Карпина побед со сборной России только у Олега Романцева — 36.

«Газета» вела текстовую трансляцию игры Россия — Намибия.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Карпин прокомментировал разгром сборной Намибии.