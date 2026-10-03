Сборная Португалии потеряла 2 млн подписчиков после бунта Роналду

Официлальный аккаунт сборной Португалии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* потерял 2 млн подписчиков после отъезда Криштиану Роналду из расположения сборной, сообщает Спортс.

После первого матча Лиги наций против Норвегии количество подписчиков насчитывало 25 млн, сейчас эта цифра составляет 22,9 млн.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Роналду с тренером из-за недопуска футболиста на матч Лиги наций с Норвегией. Глава федерации футбола Португалии провел тогда экстренные переговоры, и конфликт был улажен. Однако на пресс-конференции перед игрой с Данией тренер допустил, что Роналду может пропустить и этот матч.

На счету 41-летнего форварда остаются два мировых рекорда, связанных со сборной — звание лучшего бомбардира в истории (146 мячей) и титул рекордсмена по количеству сыгранных матчей (234).

Ранее глава федерации футбола Португалии провел экстренные переговоры с Роналду.