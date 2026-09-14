Губерниев заявил, что Батраков скоро станет фундаментальным игроком «Галатасарая»

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Алексей Батраков скоро станет фундаментальным игроком турецкого «Галатасарая», передает «Матч ТВ».

«Алексей Батраков — молодец. Отдал передачу. Человек, который скоро станет фундаментальным игроком «Галатасарая», — сказал Губерниев.

Батраков отдал первую голевую передачу за турецкий клуб «Галатасарай» в матче пятого тура чемпионата Турции против «Коджаэлиспора».

Батраков вышел на поле на 59-й минуте, заменив Габриэля Сару. На 71-й минуте россиянин ассистировал Абдюлькериму Бардакджи, который открыл счет в игре. После передачи Батракова «Галатасарай» вышел вперед.

В следующем матче чемпионата Турции «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором». Встреча состоится 19 сентября. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

Ранее Юрий Семин дал совет Батракову.