Дикиджи обнулили вращение в короткой программе на турнире в Японии

Дикиджи обнулили последнее вращение в короткой программе на турнире в Японии

Чемпиону России Владиславу Дикиджи обнулили последнее вращение в короткой программе на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Токио. Об этом сообщается в итоговом протоколе.

В остальном фигурист откатал программу чисто: выполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. За свое выступление спортсмен набрал 88,79 балла и занял промежуточное второе место.

Другой российский фигурист Евгений Семененко с 74,41 балла располагается на шестой позиции, а Петр Гуменник (65,54) идет 13-м. В прокатах своих коротких программ оба спортсмена допустили падения.

Дикиджи выступает вместо Марка Кондратюка, который не смог принять участие в турнире из-за временных проблем с нейтральным статусом, возникших перед отлетом в Японию.

Турнир Kinoshita Group Cup продлится до 6 сентября. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее Александра Трусова чисто откатала короткую программу на «Челленджере» в Японии.