С российского баскетбола сняли все ограничения

Международная федерация баскетбола (ФИБА) на заседании Исполнительного комитета в Швейцарии приняла решение снять ограничения для всех российских и белорусских игроков. Об этом указано на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

Также речь идет о снятии ограничений тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц, что касается как баскетбола, так и баскетбола 3х3.

«Так, российские и белорусские игроки могут участвовать во всех соревнованиях ФИБА, а официальные лица могут быть назначены на все должности с немедленным вступлением в силу», — указано в сообщении ФИБА.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В ФИБА подчеркнули, что готовы следовать решениям МОК, которые касаются снятия санкций с российских спортсменов и других лиц, связанных с баскетболом.

Ранее ФХР подала в суд на IIHF из-за отстранения российских хоккеистов.