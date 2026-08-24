Исинбаева: я годами доказывала свое превосходство

За успехами двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой стоит многолетняя кропотливая работа, в ходе которой она постоянно доказывала, что является лучшей. Об этом она заявила в интервью «Газете.Ru».

«Я помню каждый сантиметр своего пути к 5,06 м. Это была не просто высота, а вершина колоссального труда, преодоления и веры — моей, моей команды, болельщиков. На мировых спортивных аренах я годами доказывала свое превосходство, завоевывала олимпийские золотые медали, устанавливала десятки мировых рекордов.

Эта история навсегда вписана в мировую легкую атлетику золотыми буквами, ее не переписать. Поэтому внутри меня — гармония и гордость.

Но с другой стороны... бывших спортсменов не бывает. Мои мышцы до сих пор помнят ощущения прыжка: от разбега до полета. Глядя на экран, я мысленно прыгаю вместе с девочками в секторе, анализирую их технику. И когда планка заходит на серьезные высоты, во мне просыпается «та самая Исинбаева». Я искренне хочу, чтобы женский шест развивался, чтобы он не терял зрелищности. Пусть 5,06 служит для них не только маяком, но и доказательством любимой фразы, родившейся в прыжковом секторе перед установлением очередного мирового рекорда: «небо — мой лимит», — заявила спортсменка.

Ранее Исинбаева заявила, что принадлежит не себе и семье, а мировой спортивной истории.