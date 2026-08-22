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Российский фигурист выиграл этап Гран-при ISU среди юниоров

Фигурист Лазарев выиграл этап Гран-при ISU среди юниоров в китайском Сиане
Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Лев Лазарев стал победителем первого этапа Гран-при ISU среди юниоров в Китае.

Лазарев по сумме двух прокатов набрал 250,21 балла. Второе место занял представитель Новой Зеландии Ли Яньхао (230,89). Тройку призёров замкнул японский фигурист Даия Эбихара (219,76).

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Первым международным стартом для российских фигуристов в новом сезоне стал этап юниорского Гран-при, который проходит в китайском Сиане с 20 по 22 августа.

Российские атлеты допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Россия впервые с 2022 года выиграла золото на турнире ISU.

 
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