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Тренер оценил адаптацию Даку в «Спартаке»

Тренер Непомнящий: Даку легко и быстро адаптировался в «Спартаке»
ФК «Спартак»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что Мирлинд Даку легко и быстро адаптировался в московском «Спартаке», передает «Чемпионат».

«Во-первых, Даку давно в российском чемпионате, с ним все знакомы. Во-вторых, он игрок серьёзного уровня. К моему удивлению, он легко и быстро адаптировался в «Спартаке», — сказал Непомнящий.

28-летний Даку провел три полных сезона в казанском «Рубине», каждый из них закончив лучшим бомбардиром команды и забив в сумме 35 мячей в Российской премьер-лиге. В новом чемпионате в двух турах за казанцев он отличился дважды, после чего перешел в «Спартак».

16 августа «Спартак» обыграл калининградскую «Балтику» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась с результатом 1:2. «Спартак» открыл счет на 20-й минуте, отличился Манфред Угальде, его ассистентом выступил новичок красно-белых Мирлинд Даку. Через три минуты «Балтика» сравняла благодаря голу Андрея Менделя. Победный для «Спартака» гол оформил Пабло Солари на 49-й минуте.

Ранее Даку объяснил, почему перешел в «Спартак».

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