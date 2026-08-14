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«Локомотив» не справился с «Оренбургом» в РПЛ

«Локомотив» и «Оренбург» сыграли вничью в четвертом туре РПЛ
ФК «Оренбург»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыли «железнодорожники» уже на 3-й минуте, впервые в сезоне отличился Алексей Батраков, а его ассистентом выступил Александр Сильянов. Оренбуржцы сравняли на 63-й минуте благодаря голу Андрея Касаджикова, которому передачу отдал Руслан Куль.

Через шесть минут Касаджиков получил возможность вывести свою команду вперед, однако не сумел реализовать пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

«Локомотив» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице национального первенства, набрав три очка. Оренбургская команда идет седьмой с пятью баллами.

В пятом туре РПЛ «Локомотив», который пока не одержал ни одной победы, сразится на выезде с московским ЦСКА 22 августа, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:15 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день в гостях сыграет с воронежским «Факелом», матч начнется в 15:30 мск.

Ранее «Галатасарай» предложил «Локомотиву» почти 30 млн евро за Батракова.

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