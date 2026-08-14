В «Динамо» не получили выплаты за игру своих футболистов на ЧМ-2026

«Динамо» не получило выплаты за участие Касереса и Чавеса в ЧМ-2026

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб еще не получил выплаты за участие футболистов команды — парагвайца Хуана Касереса и мексиканца Луиса Чавеса — в чемпионате мира — 2026. Его слова приводит Sport24.

«Мы пока не получили выплаты от ФИФА за участие в чемпионате мира Касереса и Чавеса. По срокам выплат решает ФИФА — надо у них спрашивать», — указал он.

Парагвайская команда на стадии 1/8 финала проиграла Франции со счетом 0:1, мексиканская команда на этой же стадии уступила Англии — 2:3.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее в Испании предложили отказаться от совместного с Марокко ЧМ-2030.