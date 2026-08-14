Лучшим игрокам ЮФЛ вручили мед перед Медовым спасом

После матчей Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Сибирь в 14-м туре была проведена тематическая акция, посвященная празднику Медового спаса.

В честь приближающегося праздника лучшие футболисты поединка получили в подарок по баночке меда. В возрастной категории U-16 награду получил нападающий команды «Динамо-Алтайский край» Роман Буров. В возрастной категории U-15 лучшим игроком признан вратарь Егор Пермяков. Для 13-летнего голкипера 2012 года рождения этот матч стал дебютным в рамках ЮФЛ.

ЮФЛ Сибирь — турнир среди лучших футбольных школ Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Лига создана в 2022 году и стала одним из подразделений Юношеской футбольной лиги. В 2026 году соревнования проводятся в двух возрастных категориях: среди команд, составленных из игроков 2010 и 2011 годов рождения.

Медовый Спас (Первый Спас) — это народно-христианский праздник, который отмечается 14 августа. Он открывает череду трех августовских Спасов (за ним следуют Яблочный и Ореховый) и совпадает с началом строгого Успенского поста.

Ранее вратаря из Белгорода наградили сухарями за «сухарь» в матче.