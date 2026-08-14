Сафонов рассказал о причинах отсутствия интереса к Тюкавину из Европы

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов заявил, что европейские клубы из топ-5 лиг не заинтересованы в покупке футболиста из-за политической обстановки. Его слова передает Sport24.

«Практически вся первая пятерка лиг отказывается от перехода Тюкавина из-за политических моментов. А ехать куда-то в Саудовскую Аравию желания нет. Время от времени разговор идет, но предметно — когда приходит оффер в клуб. Такого сейчас не было», — сказал Сафонов.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 4 матча, отметившись одной голевой передачей. Всего за московский клуб он сыграл 186 встреч, забил 61 гол и отдал 36 результативных пасов. Контракт игрока действует до 2030 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 17 млн евро.

В матче 3-го тура РПЛ московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На 77-й минуте счет открыл Тимофей Маринкин. На 80-й минуте Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество москвичей. Единственный гол в составе гостей на 81-й минуте забил Гамид Агаларов. Окончательный счет на 90+3-й минуте установил Антон Миранчук, забивший третий мяч.

После этой победы московское «Динамо» набрало четыре очка и поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что ситуация с Тюкавиным вредит «Динамо».