Опрос: интерес к российскому футболу у болельщиков по-прежнему высок

К 25-летию Российской премьер-лиги (РПЛ) проект «Спорт Mail» провел опрос среди болельщиков, оценив их предпочтения. Результаты показали, что интерес к российскому футболу остается стабильно высоким, а фанаты рассчитывают на дальнейшее развитие лиги.

44,34% респондентов регулярно смотрят матчи РПЛ, еще 32,9% делают это время от времени. Редко следят за чемпионатом 15,47% опрошенных, а 7,29% не смотрят вовсе. Главным способом следить за Премьер-лигой остаются телевизионные трансляции — их выбрали 36,45% участников. 20,86% получают информацию через спортивные сайты, 17,46% предпочитают онлайн-трансляции, 9,25% читают новости в соцсетях. На стадионы ходят 7,59%, хайлайты смотрят 5,98%, а спортбары посещают — 1,98%.

Самым популярным клубом оказался «Спартак», который поддерживают 31,07% участников исследования. Далее следуют «Зенит» — 15,59%, ЦСКА — 14,41% и «Краснодар» — 13%. За «Локомотив» болеют 5,41%, за «Динамо» — 3,55%, за «Ростов» — 1,97%, за «Рубин» — 1,17%.

Самым запоминающимся событием за 25 лет лиги респонденты назвали становление и первое чемпионство «Краснодара» (27% голосов). На втором месте — первое за 16 лет чемпионство «Спартака» (18,66%), на третьем — рекорд Игоря Акинфеева по числу матчей в чемпионатах России (11,03%).

Накануне стало известно, что бразильский защитник «Зенита» Нино может подписать с клубом новый контракт.

По информации источника ESPN Brasil, южноамериканцу предложили новый трудовой договор до 30 июня 2030 года. В настоящее время сторона футболиста обдумывает предложение.

Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 2028-го.

В 3-м туре чемпионата России «Зенит» проиграл «Родине». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2.

Ранее в ЦСКА назвали условия продажи Кисляка в другой клуб.