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Российские велогонщики выступят на первенстве мира на треке в Бельгии

Велогонщики Зыбин и Лучина дебютируют на юниорском ЧМ в Бельгии
Европейский союз велосипедистов (UEC)

Российские велогонщики Артем Зыбин и Виктория Лучина примут участие в чемпионате мира на треке среди юниоров в Бельгии.

«Для меня это первый старт такого уровня. Загадывать пока не хочется, но, конечно, я рассчитываю на первое место со своей командой, все-таки у нас сильнейшие ребята. Мы все стараемся на чемпионство, по-другому никак. Сейчас все получается, все хорошо. Надеюсь, что так же хорошо будет и там», — сказал Артем Зыбин корреспонденту «Газеты.Ru».

«Я целюсь на золотую медаль, очень хочется занять первое место в командном спринте, так как в Германии у нас это не совсем получилось, хотя были все шансы. Надеемся, что тут получится. Ну и конечно, в индивидуальных видах тоже выиграть или заехать в призы», — добавила Виктория Лучина.

Соревнования пройдут с 19 по 23 августа в бельгийском Хесден-Золдере. Артем Зыбин выступит в командном спринте, Виктория Лучина заявлена в четырех видах программы: командный и индивидуальный спринт, гит на 1000 метров с места и кейрин.

На первенстве Европы в Германии Виктория Лучина завоевала серебро в командном спринте среди юниоров.

Ранее велогонщица Анна Изотова заявила, что скучает по России во время сборов в Италии.

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