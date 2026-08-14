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В ЦСКА назвали условия продажи Кисляка в другой клуб

В ЦСКА заявили, что готовы отпустить Кисляка при предложении от топ-клуба
ПФК ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, при каких условиях клуб готов отпустить полузащитника Матвея Кисляка в другой клуб. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В любом случае это должны быть очень солидные деньги. Нам бы хотелось, чтобы это был топ-клуб из топ-чемпионата, чтобы Матвей смог действительно сделать классную карьеру. Для ЦСКА всегда если не самоцель, то ключевое желание, чтобы игроки уходили в самые сильные клубы. Как в свое время от нас переходили и в «Манчестер Сити», «Ювентус», например», — заявил Бабаев.

В минувшем сезоне 20-летний хавбек провел за ЦСКА 28 матчей в РПЛ, забил пять голов и отдал пять голевых передач. По оценке портала Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом». Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав пять очков. «Ростов» идет на седьмом месте, имея в активе четыре балла.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 15 августа. Команды выйдут на поле в 16:15 по московскому времени.

Ранее российский тренер заявил, что Глушенков сильнее всех бразильских легионеров в «Зените».

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