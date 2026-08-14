Сын Плющенко заявил о желании уйти из фигурного катания в медиафутбол

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщил, что по завершении карьеры в фигурном катании намерен попробовать свои силы в медийном футболе. Его слова приводит 13TEAM.

«Хотелось бы после фигурного катания, как я закончу карьеру, пойти играть в медиафутбол — в принципе, я так, наверное, и буду делать. Прям полноценным воспитанником, наверное, нет. Я не думаю, что смог бы дорасти до уровня основы — там Пога, Мазур, ребята, которые очень круто играют. Но на уровне медийных поиграть просто для себя в Медиалиге — конечно», — сказал Плющенко.

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука, первенстве России среди детей, стал 18-м.

Ранее в Госдуме отказались давать Плющенко деньги.