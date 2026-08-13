Роналду после свадьбы перекрасил волосы в рыжий цвет

Нападающий сборной Португалии по футболу и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду перекрасил волосы в рыжий цвет после того, как женился на модели Джорджине Родригес. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Церемония бракосочетания состоялась 11 августа. Ранее спортсмен заявлял, что свадьба пройдет после чемпионата мира 2026 года и в закрытом формате, так как Родригес не является поклонницей масштабных торжеств.

11 августа 2025 года Родригес объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что выходит замуж за Роналду. Она опубликовала фото с обручальным кольцом, инкрустированным тремя камнями. По мнению ювелира Аджай Ананда, для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат. Предположительная стоимость ювелирного изделия составляет $5 млн.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду поддержал Месси после трагедии с отцом.