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Мельникова вышла в финалы трех из четырех отдельных видов на чемпионате Европы

Гимнастка Мельникова вышла в финалы трех из четырех отдельных видов на ЧЕ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская гимнастка Ангелина Мельникова квалифицировалась в финальные соревнования трех из четырех индивидуальных дисциплин на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

В опорном прыжке Мельникова показала наивысший результат квалификации — 14,333 балла, а в вольных упражнениях также стала первой с оценкой 13,800. На бревне она расположилась на третьей позиции, набрав 13,833 балла.

Россиянка Анна Калмыкова также пробилась в финалы в трех видах программы: опорный прыжок (13,766), бревно (13,566) и разновысокие брусья (14,366). Еще одна представительница России Алена Глотова с третьим результатом в квалификации на брусьях (14,300) также прошла в финал.

Финальные соревнования в отдельных видах запланированы на 15 августа.

Российские гимнасты выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Соревнования проходят с 13 по 23 августа.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее Мельникова стала чемпионкой Европы.

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