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Российская гимнастка Мельникова стала чемпионкой Европы

Россиянка Мельникова завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике
Jennifer Lorenzini/Reuters

Олимпийская чемпионка 2020 года Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в хорватском Загребе.

По итогам выступлений на четырех снарядах гимнастка набрала 55,932 балла, что позволило ей финишировать на первом месте.

Второй результат показала еще россиянка Анна Калмыкова, набрав 54,632 балла. Замкнула тройку призеров француженка Елена Кола (53,966).

Мельникова и Калмыкова едва не пропустили турнир. Первоначально посольство Хорватии в Москве отказало спортсменкам в выдаче виз, однако позднее это решение было пересмотрено и российские гимнастки получили возможность выступить в Загребе.

Российские гимнасты выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Соревнования проходят с 13 по 23 августа.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее российские гимнастки вышли в финал чемпионата мира.

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