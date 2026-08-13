Рекордсменка мира Чикунова вышла в финал на 200 м брассом на ЧЕ

Российская пловчиха Чикунова с лучшим временем вышла в финал на ЧЕ

Российская пловчиха Евгения Чикунова квалифицировалась в финал на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Спортсменка проплыла за 2 минуты 20,71 секунды, показав лучшее время по итогам всех предварительных заплывов.

Финал на этой дистанции состоится вечером 14 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее российские пловчихи выиграли бронзу на чемпионате Европы.