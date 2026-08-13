Мельниковой повысили оценку на чемпионате Европы

Мельниковой повысили оценку за вольные после протеста на ЧЕ

Российской гимнастке Ангелине Мельниковой повысили оценку за вольные упражнения в финале индивидуального многоборья на чемпионате Европы в Загребе после протеста тренерского штаба. Об этом сообщает РИА Новости.

Первоначально судьи оценили выступление спортсменки в 13,600 балла при заявленной сложности 5,6. После протеста итоговый балл был увеличен до 13,800, а сложность программы поднята до 5,8.

В финале многоборья Мельникова набрала 55,932 балла за четыре снаряда. Ее результаты по видам: опорный прыжок — 14,333, брусья — 14,266, бревно — 13,833, вольные упражнения — 13,800.

Российские гимнасты выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Соревнования проходят с 13 по 23 августа.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее российские гимнастки вышли в финал чемпионата мира.