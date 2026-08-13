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Российские гимнастки вышли в финал чемпионата мира

Ильтерякова и Борисова вышли в финал в упражнениях с булавами и лентой на ЧМ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские гимнастки София Ильтерякова и Мария Борисова прошли в финал в упражнениях с булавами и лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии.

В отборе с булавами Ильтерякова набрала 29,30 балла, что стало лучшим результатом среди всех участниц. Борисова в этом же упражнении заняла третье место, набрав 29,05 балла, что также позволило ей войти в число финалисток.

В состязаниях с лентой Борисова стала второй с 29,0 балла, а Ильтерякова финишировала на шестой позиции, получив от судей 28,25 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал 12 августа и продлится до 16 августа. Российские гимнастки принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее российских гимнасток встретили аплодисментами на ЧМ в Германии.

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