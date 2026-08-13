Еще одна спортивная федерация сняла ограничения с россиян

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) официально снял все ранее введённые ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под национальной символикой. Об этом сообщается сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

«Российским и белорусским пилотам, национальным сборным разрешается участвовать в международных и региональных соревнованиях без каких-либо ограничений. На международных и региональных соревнованиях разрешается демонстрация национальной символики, цветов и флагов России и Белоруссии (на экипировке, оборудовании и автомобилях), а также исполнение их гимнов», — сказано в заявлении WMSC.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян.