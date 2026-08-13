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Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян

Всемирная федерация танцевального спорта отменила все ограничения для россиян
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президиум Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) снял все ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

«WDSF отменяет статусы индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), а также связанные с ними процедуры проверки, декларации и специальные ограничения на участие, установленные данной политикой. Лица, имеющие российские паспорта или российское спортивное гражданство, будут участвовать в мероприятиях WDSF в соответствии с общими правилами, применимыми ко всем участникам», — сказано в заявлении организации.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в ВФЛА высказались об исках в CAS из-за недопуска россиян.

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