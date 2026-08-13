«Понимаю, как там все устроено»: Ротенберг не хочет претендовать на пост главы IIHF

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил об отсутствии желания выдвигать свою кандидатуру на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF) на предстоящих выборах. Его слова приводит Sport24.

«Готов ли я стать президентом IIHF? Я уже участвовал в этих выборах как организатор и понимаю, как там все устроено. Чтобы вернуть Россию, нужно определенное время, а не конкретный человек», — сказал Ротенберг.

Ближайшие выборы президента IIHF пройдут в начале октября.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

30 июля Совет Международной федерации хоккея вновь не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

Ранее Ротенберг назвал сроки возвращения сборной России по хоккею.